Kapetan razmišlja o olimpijski kolajni

V Stožicah reprezentančne priprave za olimpijski kvalifikacijski turnir, ki bo prihodnji teden v Pireju, vstopajo v zadnjo fazo. Reprezentanca je zdaj že blizu končne podobe, strokovnemu štabu se je pridružil Sean Sweeney, ki prihaja iz Dallasa, seveda pa je največ pozornosti namenjene prihodu Luke Dončića. »Sam pri sebi sem vedno vedel, da bom poleti igral za reprezentanco, tako da o tem sploh nisem veliko razmišljal,« pravi zvezdnik Dallasa, ki bo glavno orožje selektorja Aleksandra Sekulića na zahtevni grški poti proti Parizu.

Za številne poškodbe Dončića skrbijo reprezentančni fizioterapevti. FOTO: N. Gr.

Zelo dolga sezona je za Dončićem. Ljubljančan ima za pasom že 100 uradnih tekem, preštevilne treninge, nastop (in poraz) v finalu lige NBA, a motivacije za nastop v slovenskem dresu mu kljub temu ne manjka. »Košarka mi je vsak dan v veselje, vedno grem rad na trening ali tekmo. Igranje za reprezentanco je zame velika čast, ponosen sem, da igram za Slovenijo,« pojasnjuje Dončić in dodaja: »Res se je bilo težko odločiti za nastop, zaradi dolge sezone in vseh poškodb, ampak zdaj sem tukaj. Med končnico nisem razmišljal o reprezentanci, osredotočen sem bil na druge stvari, sam pri sebi pa sem vedno vedel, da se bom poleti pridružil ekipi.« Kako so odločitev sprejeli njegovi delodajalci? »O tem sploh nismo govorili, oni dobro vedo, kako rad igram za reprezentanco in da bom igral, če bom le lahko.«

Z Murićem sta se pogovorila

Upa, da se bo v finalu za olimpijsko vozovnico s soigralci pomeril z gostitelji Grki. Z igro proti Giannisu Antetokounmpu ima precej izkušenj, a dvoboji Dallasa in Milwaukeeja so eno, spopad Slovenije in Grčije povsem nekaj drugega. Tudi zaradi pestre (in za Slovence boleče) zgodovine. V turnir, ki bo dal odgovor o tem, kako številčna bo slovenska zasedba v Parizu, bo Dončić kljub vrnitvi Eda Murića vstopil kot kapetan: »Zelo sem vesel, da je Edo nazaj, on precej več in raje govori kot jaz. Pogovorila sva se, strinjal se je, da jaz ohranim kapetanski trak, on pa bo še vedno skrbel za motivacijo pred tekmo.« Te Slovencem zagotovo ne bo manjkalo – tudi zaradi blokade Nicolasa Batuma v polfinalu OI v Tokiu, ki je razblinila sanje o kolajni.