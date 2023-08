Kako je z nogometnim trenerjem, ki so ga oživljali po včerajšnji tekmi?

Včeraj sta se v drugi slovenski nogometni ligi pomerila tudi Bistrica in Nafta. Bolj kot rezulta tekme, pa je šokiral dogodek tip po zaključku dvoboja. Zgrudil se je namreč trener Bistrice Goran Stanković, ki so ga reševalci več minut oživljali, potem pa z rešilcem prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Že včeraj so iz kluba sporočili, da je trener v stabilnem stanju: »NK Kety Emmi & Impol Bistrica sporoča, da je trener Goran Stanković v stabilnem stanju. V UKC Maribor bo ostal na nadaljnjih preiskavah. Iskreno se zahvaljujemo NK Nafta 1903 za nesebično in izjemno hitro pomoč njihove zdravstvene službe ob izrednem dogodku. Igralci in vodstvo kluba trenerju Goranu želimo čim hitrejše okrevanje in hiter povratek na rob igrišča.«