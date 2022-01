Đoković 16. decembra pozitiven, 17. pa med otroke in to brez maske?

Novak Đoković je bil menda 16. decembra pozitiven na PCR-testu na novi koranovirus. Tako trdijo njegovi odvetniki, ki se trudijo, da bi njihov varovanec vendarle lahko nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu. To se začne 17. januarja. Odločitev o tem bo sprejelo sodišče v ponedeljek ob 10. uri po lokalnem času.

Nekateri srbski pišejo, da se je Đoković verjetno okužil 14. decembra lani, ko si je ogledal tekmo med košarkarji Crvene zvezde in Barcelone. Po koncu tekme se je denimo fotografiral s košarkarjem Nigelom Hayes-Davisom, ta pa je bil naslednji dan pozitiven na testu. To naj bi bil tudi razlog, da se Đoković ni cepil in da zato sme upravičeno vstopiti v Avstralijo brez cepljenja in sodelovati na turnirju. Da prihaja v Avstralijo in sicer kot izjema, pa je še pred Noletovim prihodom potrdil avstralski premier Scott Morrison. A kot je znano, se je ob prihodu močno zapletlo.

Nekateri hrvaški portali pa so izbrskali fotografije, objavljene 17. decembra lani, torej dan potem, ko mu je bila domnevno potrjena okužba. Z njih je razvidno, da se je Đokovič udeležil prireditve, na kateri je otrokom brez maske delili odličja in pokale. Fotografije in novico o tem je objavila Teniška zveza Beograda na spletnih omrežjih, pišeta denimo Jutarnji list in Dnevnik.