Goran Dragić navijačem sporočil žalostno novico

Slovenski košarkar Goran Dragić, ki se v teh dneh mudi v Sloveniji, kjer poteka njegov košarkarski kamp, je v intervjuju za 24UR razkril, da namerava po koncu kariere živeti v Miamiju, kjer ima, kot pravi, novo vilo. Priljubljenega Gogija tako ne bomo mogli po koncu kariere veliko videvati v Ljubljani, od koder prihaja. Verjamemo pa, da ga bo pot kljub temu večkrat vodila v rodno Slovenijo.

Po poročanju novinarke 24UR je prihodnja sezona skoraj zagotovo zadnja v njegovi karieri. To ne bo všeč marsikateremu njegovemu zvestemu navijaču. Priljubljeni Gogi iz Kosez sicer šteje 37 let. Pri teh letih marsikateri košarkar že zaključi svojo kariero. Je pa zares neverjetno, da je Gogi v zadnjih letih še vedno izjemno hiter. Po navadi so košarkarski igralci hitri v najstniških in dvajsetih letih, Dragić pa je izjemno hitrost ohranil tudi v svojih tridesetih.

Želi igrati za Miami Heat

Kot pravi, bo ostal v ligi NBA, ne more pa še povedati, v katerem klubu bo igral. Njegova želja je Miami Heat. V tem klubu je preživel nekaj odličnih košarkarskih let. Ne nazadnje je z njim dosegel tudi največji uspeh v NBA karieri – uvrstitev v veliki finale.

Reprezentančno kariero je Dragić najverjetneje že zaključil, saj ga na širšem spisku košarkarjev, ki kandidirajo za prihajajoče svetovno prvenstvo, ni. Je pa na seznamu Luka Dončić. Reprezentanca se bo zbrala prihodnji teden, natančneje 17. julija. Prvo pripravljalno tekmo pa bo igrala teden dni pozneje, 25. julija, v Celju proti Kitajski.