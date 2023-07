Že veste, kdaj boste lahko gledali Dončića v reprezentanci? Te datume si obkrožite

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je novo veliko tekmovanje, saj bo igrala na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra. Prvenstvo se bo igralo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Za Slovenijo bo ponovno igral superzvezdnik Luka Dončić, ki se je v teh dneh zaročil z Anamario Goltes. Reprezentanca bo pred prvenstvom odigrala nekaj tekem tudi v Sloveniji, tako da bodo lahko slovenski navijači od blizu gledali Dončićeve čarovnije.

Reprezentanca se bo zbrala v začetku prihodnjega tedna, natančneje 17. julija. Prvo pripravljalno tekmo bo igrala teden dni kasneje, 25. julija, v Celju proti Kitajski. 2. avgusta sledi spektakel v Stožicah, na katerem se bo pomerila proti grški, reprezentanci, v kateri lahko pričakujemo superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa. 4. avgusta bo igrala še eno tekmo z Grčijo, ki pa bo v Atenah. 8. avgusta sledi nova tekma v Stožicah, na kateri se bodo naši fantje pomerili z večnimi rivali Hrvati. Tekme s Hrvaško so vedno zanimive, tudi takrat, ko gre za pripravljalne.

Na pripravah tudi proti ZDA

Slovenska reprezentanca bo nato nastopila na izredno močnem pripravljalnem turnirju v Malagi, kjer bo 11. avgusta igrala proti Španiji, dan kasneje pa proti ZDA. Ob koncu pripravljalnega obdobja bo igrala še proti Japonski. Tekma bo 19. avgusta v Tokiu. Ni seveda rečeno, da bo Dončić igral na vseh naštetih tekmah.

V času pisanja tega članka so bile vstopnice za tekmi proti Kitajski in Hrvaški še na voljo. Za stoženski spektakel proti Grčiji so bile žal že razprodane.

Na širšem spisku kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu ni zlatega kapetana Gorana Dragića. To najverjetneje pomeni, da je njegova reprezentančna kariera dokončno končana. So pa na spisku Vlatko Čančar, Zoran Dragić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Jordan Morgan ... Ekipa bo torej dobra.

Zagotovo bodo prihodnji tedni zelo vroči. Za dvig temperature bo poskrbela tudi naša košarkarska reprezentanca. Pred nami so dnevi, ko bomo ponovno lahko uživali v vrhunski košarki.