Finale lige prvakov: navijači preplavili pariške ulice, pivo teče v potokih (VIDEO)

Nogometaši madridskega Reala in Liverpoola se bodo danes pomerili v finalu lige prvakov. Tekma se bo začela na pariškem stadionu Stade de France ob 21. uri. V jubilejnem 30. finalu, odkar se tekmovanje imenuje liga prvakov, bo Real lovil 14., Liverpool pa sedmi naslov.

Navijači so že v petek preplavili pariške ulice. Kakšno je vzdušje v središču nogometnega spektakla pa bo najbolje pokazal posnetek, ki nam ga je poslal bralec Marko. Po videnem so navijači angleškega kluba v veliki premoči. Medtem ko so navijači Liverpoola zavzeli pariški predel Quartier Latin, navijačev španskega kluba skorajda ni bilo opaziti. Po naših informacijah je pivo teklo v potokih, navijači pa so navdušeno ogrevali glasilke. Poleg navijaške pesmi so ulice preplavile tudi policijske marice.

Pot na vrh

Liverpool je v domačem prvenstvu ostal brez naslova, v izločilnih bojih lige prvakov pa je do finala prišel preko milanskega Interja Samirja Handanovića, ki ga je izločil s skupnim izidom 2 : 1, Benfice (6 : 4) in Villarreala (5 : 2).

Real je v osmini finala s 3 : 2 izločil PSG, potem po podaljšku s 3 : 2 Chelsea ter v polfinalu prav tako po podaljšku s 6 : 5 Manchester City.

Stadion, na katerem bo veliki finale. FOTO: Kai Pfaffenbach, Reuters

Nekajkrat se je tudi vrnil iz izgubljenega položaja, predvsem po zaslugi Karima Benzamaja, ki je dosegel 15 golov. Če bi mu v soboto uspelo zadeti dvakrat, bi izenačil rekord tekmovanja, ki ga ima Cristiano Ronaldo. Real je v sezoni 2021/22 tudi zmagal v domačem tekmovanju.

Kluba se sicer tretjič merita v finalu najboljšega evropskega klubskega tekmovanja: leta 1981 v Parizu je zmagal Liverpool, leta 2018 pa v Kijevu Real.