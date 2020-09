Dončić navijal za bratranca

Luka je pozorno spremljal tekmo v športni dvorani Dolanka. FOTO: S. N.

Amerika je Amerika, Slovenija pa Slovenija. Ko jedosegel zadnji koš in se s porazom proti Clippersom poslovil od letošnje lige NBA, je bil z mislimi že na letalu in poti domov v Slovenijo. Brez košarke ni mogel, dobrih 24 ur po zadnji tekmi je že v Stožicah navijal za češki Nymburk, kjer igra njegov dobri prijateljLuko pa v teh dneh opažajo na številnih koncih in krajih. V soboto so bili mnogi presenečeni, ko so ga opazili v Zasavju, točneje v Dolu pri Hrastniku! Pozorno si je ogledal pripravljalni turnir rokometnih drugoligašev, ki se pripravljajo na tekmovanje v 1. B rokometni ligi. Poleg domačinov RK Dol Hrastnik so igrali še Škofjeločani in Radovljičani.Kmalu pa je bilo jasno, zakaj je Luka tu. V ekipi RK Dol Hrastnik igra, ki je njegov bratranec! Sicer pa se Dončić v Zasavju dobro počuti, v njem vsi vidijo bodočega zagorskega zeta. Prav iz Zagorja je doma, Dončićeva srčna dama, lepotica, ki študira na ljubljanski ekonomski fakulteti.