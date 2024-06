Dobra novica: vstopnice za tekmo Slovenija - Portugalska so še, NZS pa svetuje tole

Slovenska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek ob 21. uri v Frankfurtu igrala tekmo osmine finala evropskega prvenstva proti Portugalski. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), je evropska nogometna zveza Uefa danes v prodajo sprostila 6000 vstopnic za slovenske navijače.

Vstopnice so še na voljo

»V prvi fazi prodaje so vstopnice lahko kupili tisti, ki so za skupinski del EP kupili vstopnice preko Uefinega portala ter se tudi sami udeležili ene od treh tekem slovenske reprezentance. Vsi, ki so izpolnjevali omenjena dva pogoja, so prejeli povabilo in direkten dostop do nakupa,« so pojasnili pri NZS.

Dodali so, da je v drugi fazi prodaje Uefa omogočila nakup vsem, ki so se na portalu opredelili kot podporniki Slovenije. Kot pravijo pri NZS, so vstopnice za omenjeno tekmo še na voljo.

»Vsem tistim, ki vam vstopnice ni uspelo kupiti, svetujemo, da spremljate Uefin portal tudi v naslednjih dneh, saj se bodo v prosto prodajo, ki je namenjena vsem udeležencem EP, sproščale morebitne preostale vstopnice, prvotno namenjene drugim skupinam,« so še zapisali pri NZS.