Luka Dončić na vikendu All Stars: ob njegovem košu so se držali za glavo

Zaje prva izmed dveh tekem na vikendu vseh zvezd NBA (NBA All-Star Weekend) v Chicagu – tekma vzhajajočih zvezd (pravico do nastopa imajo novinci in igralci v svoji drugi sezoni v NBA). Ekipa ZDA je s 151 : 131 premagala selekcijo sveta.Ekipa sveta, za katero je 27 točk dosegel(New York Knicks), je sredi tretje četrtine sicer še vodila za 12 točk, nato pa so izbranci ZDA pripravili preobrat na krilih(Charlotte Hornets), ki je dosegel 20 točk. Prvi strelec ZDA je bil sicer(Golden State Warriors), ki je zbral 23 točk.Za pravo navdušenje je v dvorani poskrbel tudi Luka, ki je tik pred iztekom prvega polčasa zadel s sredine igrišča. Njegova poteza je nadvse navdušila občinstvo, pa tudiin njegove soigralce.Odmeva pa tudi poteza nekdanjega ameriškega predsednika, ki je tik pred tekmo prišel pozdravit Luko, mu stisnil roko in namenil nekaj spodbudnih in pohvalnih besed. Luka sicer prvič nastopa na tridnevnem festivalu košarke onkraj luže. Pred njim je ledino oral kapetan zlate slovenske reprezentance, ki je pred dvema letoma po naknadnem vpoklicu v Los Angelesu nastopil v zmagovitem moštvuLuka bo kot član začetne peterke nastopil tudi na osrednjem dogodku, 69. tekmi vseh zvezd. Vikend košarkarskih zvezd se bo nadaljeval s tekmovanjem v košarkarskih veščinah, metu za tri točke in zabijanju, glavna tekma pa bo na koncu.