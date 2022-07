Bronasti olimpijec spregovoril o tem, da je bil redna žrtev nacionalističnih izpadov

Leta 1992 je na olimpijskih igrah v Barceloni Sloveniji priboril drugo olimpijsko kolajno v zgodovini, bil je del četverca brez krmarja, ki je osvojil bron. Tri desetletja za tem je veslač Sadik Mujkić za Nedelo spregovoril tudi o temni plati, ki je spremljala njegovo športno kariero. Vrsto let je bil namreč žrtev nacionalizmov.

»Nikakor nočem kogar koli obsojati ali kuhati starih zamer, ampak dejstvo je, da je imel z leti čedalje več nacionalističnih izjav. Meni pa je šlo čedalje bolj na živce, da sem bil vedno čefur, taspodn,« je med drugim dejal v pogovoru o nesoglasjih z Bojanom Prešernom, s katerim sta sicer na OI 1988 v Seulu osvojila bron za Jugoslavijo.

»Ko smo trenirali že na prizorišču prvenstva, je bil spet nastrojen proti meni. Nisem ga mogel utišati, zato sem veslo postavil pod takšnim kotom, da sem ga počil po glavi. Ravno takrat so se mimo nas peljali Španci in planili v smeh. No, zdaj pa se res umiri, sem mu rekel. In kaj je bilo po koncu treninga? Prišel je do mene in rekel: Kaj, naslednjič boš pa potegnil nož in me zaklal?« je dejal.

Opisal je tudi, da se je njegova veslaška kariera pravzaprav začela tako, da je nekdo izjavil: »A zdaj bodo pa še taspodni veslali?« Povedal jim je, da ga ni sram, da so se njegovi starši rodili v Bosni, a dejal, da ne bo več treniral. Prepričal ga je šele tedanji sekretar Stanko Slivnik.