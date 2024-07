Bravo! Poglejte, kaj so naredili športnici in športnika obeh Korej, naredila je to tudi Leškijeva (VIDEO)

Ljudje ne moremo več brez svojih pametnih telefonov. S seboj jih vlačimo na vsakem koraku in z njimi slikamo vse mogoče. No, seveda to ne velja čisto za vse, a za veliko ljudi velja. Tudi športniki in športnice z letošnjih poletnih olimpijskih iger zelo radi uporabljajo svoje male pametne napravice. Številni jih vzamejo tudi na oder za zmagovalce in tam z ostalimi športniki naredijo skupinskega selfija. Tega so naredili tudi igralci in igralke namiznega tenisa, ki so v Parizu igrali v kategoriji mešanih dvojic. Med njimi sta bila dva športnika in dve športnici iz Severne in Južne Koreje.

Selfija, ki v svetu zelo odmeva, je naredil južnokorejski igralec Jong-hoon Lim, sicer dobitnik bronaste medalje. V njem so sodelovali tudi Kitajec in Kitajka Chuqin Wang in Yingsha Sun, ki sta osvojila zlato medaljo, Severnokorejca Jong-sik Ri in Kum-yong Kim, ki domov odhajata z bronom, ter Jonghoonova soigralka Yu-bin Shin. S to lepo gesto sta športnika in športnici obeh Korej dokazala, da lahko med obema država vlada tudi prijateljstvo. Samo odločiti se je treba za to.

V skupinskem selfiju je včeraj sodelovala tudi naša Andreja Leški, ki je Slovenijo razveselila s prvo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah. Za selfija je poskrbela Mehičanka Prisca Awiti Alcaraz, ki se je z našo šampionko pomerila v velikem finalu.

Self z našo Andrejo Leški. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

