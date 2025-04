Klakočar Zupančičeve ni bilo na srečanje z misijo skupine EPP, Tobe presenečen

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predstavniki vladajoče koalicije se niso odzvali vabilu na srečanje z misijo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), ki je na enodnevnem obisku v Sloveniji, je danes povedal vodja misije Tomas Tobe. »Presenečeni smo nad pomanjkanjem interesa,« je dejal novinarjem v Ljubljani ob zaključku misije.

Misija se je danes srečala s predstavniki slovenskih institucij, medijev in civilne družbe.

Cilj misije je bil iz prve roke spoznati razmere v Sloveniji, del nje pa so bili poleg švedskega evroposlanca in podpredsednika politične skupine EPP Tobeja še slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS), Španec Raul de la Hoz Quintano, Nemka Lena Düpont in Poljak Michal Wawrykiewicz.

Tobe je na novinarski konferenci v Hiši EU pojasnil, da jih je v državnem zboru zanimalo, zakaj je bilo v tem mandatu parlamenta več kot sto izrednih sej. Kot je dejal, so se pogovarjali s podpredsednikom DZ, bi pa o tem rad govoril tudi s predsednico parlamenta, ki se ni odzvala vabilu.

Odziv Romane Tomc

Po besedah Tomc odzivi nasprotne strani na misijo kažejo, da je delegacija pomembna in da se je bojijo. »Že dejstvo, da so nekateri, ki so imeli priložnost, da spregovorijo, zavrnili naše srečanje, govori samo zase,« je dejala slovenska evroposlanka in podpredsednica skupine EPP. »Prišli smo v dobri veri in bomo s svojim delom v okviru dela parlamenta nadaljevali,« je dodala.

Tobe je izpostavil, da je misija v Sloveniji zaradi vladavine prava, ki da jo jemlje zelo resno. Pomembno je, da imamo za vse v EU enake standarde, ne glede na to, kdo vlada v posamezni članici, je dejal.

Novinarska konferenca delegacije poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP). Na sliki Tomas Tobe. FOTO: Leon Vidic/Delo

»V vseh demokracijah moramo imeti sistem zavor in ravnovesij,« je še poudaril Tobe. Neodvisne institucije so po njegovih besedah ključne, še posebej zato, da zagotovimo, da se proračunska sredstva porabljajo na pregleden način. O tem bi se radi pogovarjali z vladajočo koalicijo, recimo o računskem sodišču, ki mu je DZ lani odvzel znatna sredstva za letošnje leto, je dejal.

Medije je Tobe označil za steber demokracije: »Ne glede na to, ali je vlada leva ali desna, novinarji morajo opravljati svoje delo«. To je še bolj pomembno pri javnih medijih, kot je javna RTV, je dejal in opozoril na odsotnost odločitve ustavnega sodišča glede zakona o RTV.

Ob tem je izrazil upanje, da bodo v Sloveniji naslovili nekatere njihove skrbi in očitne težave, ter pričakovanje, da bodo brez zamud uresničena vsa priporočila iz poročila Evropske komisije o vladavini prava. »Za nas je to začetek,« je o misiji v Sloveniji še poudaril Tobe. Kakšne bodo nadaljnji koraki, pa je po njegovih besedah prezgodaj reči.