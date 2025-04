Pri stotih prvič postala mati

Okoli 100 let stara želva Mommy že od leta 1932 razveseljuje obiskovalce živalskega vrta v Filadelfiji in je tudi tamkajšnja prebivalka z najdaljšim stažem. Ta teden pa je postala tudi najstarejša znana mati med galapaškimi želvami (Western Santa Cruz Galapagos), saj so se ji izvalili kar štirje mladički. Njihov oče je želvak Abrazzo, prav tako starosta med želvami, saj je tudi on star okoli 100 let, v tem živalskem vrtu pa živi šele od leta 2020.

Želvji mladički, ki so nastali po zaslugi programa ohranjanja vrst Združenja živalskih vrtov in akvarijev, tehtajo vsak po le od 70 do 80 gramov, kar je toliko kot kokošje jajce, a skrbniki sporočajo, da se lepo hranijo in dobro napredujejo. Za zdaj jih še skrivajo pred očmi javnosti, konec aprila pa jih bodo predstavili obiskovalcem, ki jih bodo takrat lahko tudi poimenovali. Morda bodo do takrat lahko sporočili še nekaj podobno veselih novic: Mommy je namreč novembra lani znesla še 12 jajc, iz katerih se bodo morda izvalile želvice.

Štirje pravkar izvaljeni mladički so prvi v tem živalskem vrtu in so tudi sicer prava redkost. V živalskih vrtovih na območju ZDA zdaj vključno z njimi živi le 48 galapaških želv. Leta 2019 sta se dve izvalili v živalskem vrtu Riverbanks v Južni Karolini, od koder sicer prihaja novopečeni očka. Želvji pari živijo tudi v živalskih vrtovih v San Diegu, Miamiju in Honoluluju.

Galapaška želva je močno ogrožena vrsta, ki izginja zaradi izgube življenjskega prostora, drugih invazivnih živalskih vrst in prevelikega izlova. Zato so novi prebivalci živalskega vrta še kako dragoceni.

»Nekoč je imel vsak galapaški otok svojo vrsto želve, a na žalost so mnoge že izumrle. Ti štirje mladički niso pomembni le zaradi zaščite te vrste pred izumrtjem, ampak so tudi pomembni ambasadorji, ki nas opominjajo, kako pomembno je, da ne izumrejo,« je dejala Rachel Metz iz Živalskega vrta Philadelphia.

Mladički bodo v svojem rojstnem kraju živeli najmanj pet let, nato pa jih bodo verjetno v okviru programa, ki si prizadeva za preživetje te vrste in ohranjanje genske raznolikosti populacije, sprejeli v drugih živalskih vrtovih.

Galapaške želve imenujejo tudi orjaške, saj so največje med vsemi. Dosežejo tudi do 400 kilogramov in so zaradi dolge življenjske dobe med najbolj dolgoživimi živalmi na svetu.