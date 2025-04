Kitajci na stari celini prodali več kot Tesla

Avtomobilski proizvajalci, ki so v lasti kitajskih podjetij, so februarja v Evropi skupaj prodali več električnih avtomobilov kot ameriška Tesla. To so ugotovili analitiki družbe Jato Dynamics, ki pa pričujoči statistični pojav bolj pripisujejo prodajnim težavam Tesle kot veliki rasti kitajcev.

Električni trg spet raste

Prodaja električnih avtomobilov se v Evropi letos vsaj uvodoma znova dviga, februarja jih je bilo prodanih 164.000, četrtino več kot v primerljivem mesecu lani, njihov tržni delež je ob siceršnjem negativnem gibanju celotnega trga z lanskih 13 narasel na 17 odstotkov. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo električnih registracij kar 31 odstotkov več, skupno 328.000.

25 % za toliko se je februarja povečala prodaja električnih avtomobilov v Evropi.

A na tem, recimo mu, znova ogretem električnem avtomobilskem trgu vsem ne sije sonce. Predvsem ne Tesli, ki je bila nekaj let popolna zmagovalka, s svojim paradnim modelom Y je na vrhuncu vodila celo v absolutni razvrstitvi, letos pa ima na trgu velike minuse. Njihova prodaja se je v Evropi februarja zmanjšala za 44 odstotkov (podobno že januarja), skupno so prodali nekaj manj kot 16.000 avtomobilov, kar je bilo po ugotovitvi družbe Jato Dynamics manj, kot so električnih avtomobilov skupaj prodale znamke, ki so izvorno kitajske ali imajo kitajske lastnike. Njihova skupna številka je bila skoraj 20.000 vozil, največje prodajne številke pa so imeli Volvo Cars, BYD in Polestar. Na tem mestu še enkrat povejmo, da sta Volvo Cars in Polestar v lasti kitajskega Geelyja. Jato omenja še dobre rezultate znamk Xpeng in Leapmotor.

44 % za toliko se je zmanjšala prodaja Tesle na stari celini.

Zakaj je Tesla v upadu?

Jato se glede električnega trga bolj kot s kitajci ukvarja s Teslo in analizo njenega padca. Kot v poročilu razlaga njihov glavni analitik Felipe Muñoz, je »ameriška družba trenutno v obdobju velikih sprememb, poleg političnega delovanja lastnika in direktorja Elona Muska so v procesu menjave modela Y za novejšo, osveženo izvedbo«. Ugotavlja, da padec prodaje pri takšnih menjavah ni neobičajen, še bolj pa se pozna znamki, kot je Tesla, ki ima razmeroma malo modelov. Muñoz opaža, da se je februarja veliko bolj zmanjšala prodaja modela Y kot modela 3, po čemer sklepa, da »ima celotno nazadovanje Tesla globlje korenine v menjavi modela Y kakor v Muskovi politični aktivnosti«.

Analitiki padec Tesline prodaje v Evropi vidijo predvsem v težko pričakovani menjavi priljubljenega modela Y. FOTO: Vincent West/Reuters

Seveda bodo to razmišljanje potrdili ali ovrgli šele prihodnji meseci, ko bo novi model Y na voljo s cenejšimi izvedenkami, vendar je treba že zdaj reči, da konkurenca ne spi. Kitajski prvak BYD se pripravlja na prodajno ofenzivo, z novimi manjšimi električnimi modeli prihajajo na trg evropski in korejski tekmeci.