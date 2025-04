Tako nasilna sta bila Gorenjca do svojih partneric, dobila sta prepoved približevanja

Iz PU Kranj poročajo o dveh primerih nasilja v družini. Tako so jeseniški policisti v petek obravnavali 32-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje izven zakonske partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja, zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Tržiški policisti pa so v sobot obravnavali 57-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.

Se doma ne počutiš varno in si žrtev nasilja? Veš za koga, nad katerim se dogaja nasilje, pa si sam ne zmore poiskati pomoči? Nasilje preneha le tako, da ga ustavimo, vendar je ta korak lažji, če ob tem nismo sami. Prijava policiji je ključna za zaščito žrtve in ukrepanje zoper povzročitelja. Če ste vi ali kdo drug žrtev nasilja, lahko prijavo podate na najbližji policijski postaji. Za primere, ko je ogroženo življenje oziroma je potrebno takojšnje ukrepanje policije, pokličite na telefonsko številko policije za klic v sili 113.

Policisti zbirajo obvestila in tudi zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja.