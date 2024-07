Slovenija se veseli prve kolajne na olimpijskih igrah v Parizu, judoistka Andreja Leški je v finalu kategorije do 63 kilogramov z iponom premagala Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz in osvojila zlato! »Z besedami se sploh ne da opisati. Trdi treningi, mnogo odrekanja. Od male šole trenira in sedaj je poplačan ves trud z medaljo,« je posebej za naš časopis povedala njena mama Irena Leški, ki hčerko spodbuja v Parizu. »Že v srednjo šolo je šla v Ljubljano, prav z namenom, da se bolj utrdi v judu in da ima večje in boljše možnosti za treninge, priprave in vse, kar spada zraven. Kolikokrat so šli soš...