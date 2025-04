Zaskrbljujoče: Trump zagrozil s 50-odstotnim povišanjem carin

Predsednik ZDA Donald Trump je Kitajski, če do torka ne prekliče za četrtek napovedanih dodatnih 34-odstotnih carin na uvoz ameriškega blaga, danes zagrozil z dodatnim 50-odstotnim zvišanjem carin. Peking je sicer odločitev za dodatne carine sprejel kot odgovor na Trumpovo skupno 54-odstotno zvišanje carin na uvoz iz Kitajske.

»Če Kitajska ne prekliče 34-odstotnega zvišanja na dosedanje dolgotrajne zlorabe do jutri, 8. aprila, bodo ZDA z 9. aprilom na njeno blago uvedle dodatne 50-odstotne carine,« je objavil Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ponovil je, da se carinam na uvoz iz praktično vseh držav sveta ne bo odpovedal ne glede na borzne zlome in vsesplošen svetovni kaos, ki jih povzročajo.

Je pa napovedal, da bodo ZDA začele pogajanja z vsemi državami, ki so zanje zaprosile, ne pa tudi s Kitajsko, dokler ta ne umakne 34-odstotnih carin.

Trump s svojimi izjavami na newyorških borzah povzroča izjemna nihanja borznih indeksov. Po govoricah, da bo v ZDA uveden moratorij na carine, so newyorški borzni indeksi danes poskočili, po uradni novici, da se to ne bo zgodilo, pa se nadaljuje občutno padanje.

Glavni izvršni direktor ameriške banke JP Morgan Chase Jamie Dimon je v letnem pismu delničarjem opozoril, da bodo Trumpove carine povišale inflacijo in povečale možnost recesije v ZDA in svetu, poroča poslovna televizija CNBC.

Dimon meni, da se bo svetovna gospodarska rast zanesljivo upočasnila, Trumpova politika pa spodkopava položaj ZDA v svetu. Trumpova politika 'Amerika najprej' je po njegovi ceni sprejemljiva, dokler se ne sprevrže v politiko 'Amerika sama'. »Če se bodo zahodna vojaška in gospodarska zavezništva razbila, bo oslabela tudi Amerika,« je sporočil Dimon, ki je le eden od ameriških gospodarskih voditeljev, ki svarijo pred Trumpovimi carinami.

Dimon je sicer še januarja trdil, da, če bo Trump uvedel carine za pospešitev rasti ameriške predelovalne industrije, četudi bo ob tem rahlo povečal inflacijo, ne bo večjih težav. Sedaj svari, da bodo borzni padci ob vztrajanju pri takšni carinski politiki še večji kot doslej.

Tudi milijarder Bill Ackman, ki je podprl Trumpovo predsedniško kandidaturo, je v nedeljo posvaril, da je trenutna ameriška carinska politika enaka sprožitvi gospodarske jedrske vojne.

Glavni izvršni direktor kapitalskega sklada Pershing Square Ackman je na družbenem omrežju X objavil, da se bo gospodarska aktivnost ustavila, potrošniki bodo ostali brez denarja, ameriški ugled v svetu pa bo potolčen. »Sedaj smo na poti v samopovzročeno gospodarsko jedrsko zimo in morali bi se podati v zaklonišča,« je opozoril Ackman.

Ekonomist podjetja Capital Economics Simon MacAdam pa je v nedeljo na televiziji CNN povedal, da je škoda že povzročena, četudi se bo Trump sedaj začel pogajati o znižanju carin. Podjetja bodo namreč zadržana pri odločitvah o vlaganjih, se boji.

»Če se bodo carine po pogajanjih znižale, potem si zapravil čas in denar z vlaganji v tovarne v ZDA. To ni to, kar smo lani volili,« je dejal in Trumpa pozval k 90-dnevnemu carinskemu premirju, med katerim naj se pogaja o carinah.