Groza na evropskih ulicah: »Povsod so podgane večje od mačk«

Na ulicah drugega največjega britanskega mesta se je nabralo 17.000 ton smeti. Smetarji v Birminghamu namreč stavkajo zaradi plač, zaradi česar je 1,2 milijona prebivalcev mesta ostalo brez odvoza odpadkov. Na ulicah so gore vreč za smeti, vanje so se naselil podgane in miši.

»Vonj je naravnost neverjeten. Imate gnijočo hrano, na tleh imate črve, ki lezejo iz vrečk,« je razmere opisal Will Timms, lovec na škodljivce, ki dneve preživi na ogledu mesta, da bi odstranil podgane, ščurke in druga nezaželena bitja iz domov ljudi.

Skoraj 400 smetarjev stavka zaradi odločitve mestnih oblasti, ki po pojasnilih sindikata, ki zastopa delavce, blokira napredovanje plač delavcev in degradira nekatere zaposlene, kar v najslabšem primeru pomeni znižanje letne plače do 8000 funtov. Mestni svet Birminghama ob tem trdi, da je prizadetim delavcem ponudil možnosti prekvalifikacije. Spor je pred kratkim vstopil v četrti mesec zapored in se le še stopnjuje.

»Zanje je to restavracija s petimi zvezdicami,« je še povedal za CNN in dodal, da se je število klicev ljudi, ki so v svojih domovih našli podgane, od začetka stavke smetarjev povečalo za približno 50 odstotkov.

»Povsod so smeti, povsod so podgane ... večje so od mačk. To je Britanija. To je leto 2025. Kaj se dogaja?« se je ob tem vprašal eden od jeznih meščanov.