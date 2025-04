Šok sredi ulice: popolnoma goli moški grizel ljudi in z glavo razbijal avtomobilska stekla

V zgodnjih jutranjih urah, okoli 4.15, v nedeljo, je splitska policija prejela nenavadno prijavo o osebi brez oblačil, ki leži na cestišču v Splitu in se noče umakniti. Policisti so se takoj odzvali in po prihodu na Ulico kralja Zvonimirja naleteli na golega moškega, ki je ležal sredi ceste, piše Index.hr.

Po poročilu Splitsko-dalmatinske policijske uprave je moški ob prihodu policistov vstal, nato pa začel nekontrolirano mahati z rokami in govoriti nepovezano. Policisti so opazili, da ima ureznine na nosu in čelu.

Napadel ljudi, ki so mu želeli pomagati

Incident se je zgodil, ko je voznik avtomobila opazil moškega na cesti, ustavil vozilo in želel pomagati. A ko so potniki izstopili, je moški vstal in mahaje z rokami napadel mimoidoče. Pri tem je eno osebo udaril po obrazu, drugo pa ugriznil.

Po napadu na osebe, ki so mu želele pomagati, je z rokami in nogami udarjal po avtomobilu ter razbil tri stekla.

Prisilno so ga odpeljali v bolnišnico

Policisti so ugotovili identiteto moškega, mu izdali ukaz, naj preneha motenje javnega reda in miru, ter ga aretirali.

Z vozilom nujne medicinske pomoči so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zadržali na zdravljenju.

Lastnika poškodovanega vozila so usmerili, naj vloži predlog za kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine.

Po končanem zdravljenju bo policija nad moškim izvedla kazensko preiskavo in ugotovila vse okoliščine dogodka.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

