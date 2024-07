Zvezdniški dvoboj: neusmiljeni Đoković premagal večnega tekmeca Nadala v uri in 43 minutah

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v drugem krogu teniškega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu premagal večnega tekmeca Rafaela Nadala iz Španije. Prvouvrščeni na svetovni jakostni lestvici je z rezultatom 6:1, 6:4 zmagal po uri in 43 minutah.

Za Đokovića je bila to 31. zmaga na 60 dvobojih teniških zvezdnikov.

Igral neusmiljeno

V prvem nizu je Đoković proti 14-kratnemu zmagovalcu odprtega prvenstva Francije igral neusmiljeno in mu ni dal nobene možnosti. Gledalci so glasno spodbujali svojega favorita z vzkliki »Rafa, Rafa«. A sprva zaman – 37-letni Đoković je igral večinoma brez napak in leto starejšega Nadala preganjal po igrišču.

Pred polnimi tribunami, na katerih sta med drugim sedela teniška legenda Billie Jean King in rap zvezdnik Snoop Dogg, se je Đoković znašel v težavah v drugem nizu, ko se je Nadal po zaostanku s 4:0 prebil do izenačenega izida 4:4. Ni se predal in je z nekaj izjemnimi udarci pokazal svojo veličastno igro na peščenih igriščih. Vendar je nato Đoković odločil tekmo z asom.

Đoković se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem dvoboja med Dominikom Koepferjem iz Nemčije in Italijanom Matteom Arnaldijem. Nadal pa bo igral v osmini finala dvojic s 17 let mlajšim rojakom Carlosom Alcarazom.