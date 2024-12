Zrinka Ljutić do suverene slalomske zmage v Semmeringu, Dvornikova odstopila

Hrvatica Zrinka Ljutić je obdržala lepo prednost iz prve vožnje in slavila na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Semmeringu v Avstriji. Drugouvrščeno Nemko Leno Dürr je ugnala za 1,75 sekunde. Od Slovenk je najvišje končala Andreja Slokar na devetem mestu, Ana Bucik Jogan je bila 21., Neja Dvornik pa je odstopila.

Dvajsetletna Hrvatica je v prvi vožnji izkoristila postavitev svojega trenerja. V drugi vožnji pa je prednost do konca le še stopnjevala in na koncu suvereno slavila pred Dürr za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Šestič se je sicer uvrstila na oder za zmagovalke.

Na tretje mesto se je po odličnem finalnem nastopu na progi Panorama zavihtela domačinka Katharina Liensberger (+ 1,85). Četrta je bila vodilna v razvrstitvi slalomskega seštevka, Švicarka Camille Rast (+ 2,16), ki je bila po prvi vožnji tretja.

Vse tri Slovenke v finalu

Na startu današnjega slaloma so bile tri Slovenke, vse so se prebile tudi v finale. Peto mesto je po prvem nastopu zasedala Dvornik, tudi v drugo pa je bila s solidno vožnjo na poti do zelo dobre uvrstitve. A še pred koncem je 23-letnica povozila količek in odstopila.

Najboljšo slovensko uvrstitev je tako z devetim mestom postavila Slokar, ki je zadržala mesto iz prve vožnje. Na koncu je njen zaostanek za zmagovalko znašal 3,04 sekunde.

Bucik Jogan, v soboto s 13. mestom najboljša Slovenka na veleslalomski tekmi, se je v finale prebila s 16. mestom, a je v svojem drugem nastopu nekaj mest izgubila. Po slabšem spodnjem delu je v cilj prišla šele na osmem mestu, skupno je do konca nazadovala za pet mest in tekmo sklenila na 21. mestu z zaostankom 4,37 sekunde.

V začetku januarja tekme v Kranjski Gori

Švicarka Rast še naprej vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala, kjer ima dvajset točk prednosti pred Dürr. Na tretje mesto je skočila Ljutić. Od Slovenk je najvišje Slokar na 12. mestu. Rast je po zaslugi 50 današnjih točk znova prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima 17 točk več od po novem druge Hrvatice.

Alpske smučarke naslednje tekme v svetovnem pokalu čakajo v prihajajočem koledarskem letu, ko bosta 4. in 5. januarja v Kranjski Gori na sporedu veleslalom in slalom.