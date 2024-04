Znano, kdo so tekmeci rokometašic in rokometašev na OI v Parizu

Slovenski rokometni reprezentanci sta na današnjem žrebu v Parizu dobili tekmece na olimpijskem turnirju v Parizu. Slovenke bodo igrale v skupini A z Južno Korejo, Dansko, Slovenijo, Nemčijo, Norveško in Švedsko, Slovenci pa prav tako v skupini A z Japonsko, Švedsko, Nemčijo, Hrvaško in Španijo.

Žreb - izvedli so ga natanko 100 dni pred začetkom rokometnega turnirja v Parizu - je udeleženke tako v moški kot ženski konkurenci razdelil v dve skupini s po šestimi ekipami. Najprej so izžrebali ekipe v kakovostnih bobnih od 6 do 1, nazadnje pa so imeli gostitelji iger Francozi v obeh konkurencah pravico izbire skupine, v katerih bodo igrali. V ženski so se odločili za skupino B, kjer ni Slovenije.

V moški pa so bili Francozi v istem kakovostnem bobnu kot Slovenci; izbranci selektorja Uroša Zormana so tako morali počakati na francosko izbiro (skupina B), preden so sami dobili zadnje prosto mesto v drugi skupini A.

Format tekmovanja ostaja enak kot na prejšnjih igrah, po štiri najbolje ekipe iz vsake predtekmovalne skupine bodo napredovale v četrtfinale.

Osem držav (Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Norveška, Slovenija, Španija in Švedska) bo imelo na igrah predstavnika v obeh konkurencah.

Slovenci so se na igre uvrstili četrtič po letih 2000 v Sydneyju, 2004 v Atenah in 2016 v Riu de Janeiru. Za Slovenke pa je letošnji preboj na igre prvi takšen dosežek v zgodovini.