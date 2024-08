Zmagovit dan za slovenske kajakaše! Urankar: »Ne bi bil zadovoljen z ničimer drugim kot s prvim mestom«

Slovenski spustaši so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v španskem Saberu osvojili tri kolajne, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Svetovni prvak je postal Anže Urankar, srebro je pripadlo Nejcu Žnidarčiču, Ana Šteblaj pa je osvojila bron. Popoldne sledijo še ekipne tekme v sprintu na divjih vodah.

Ljubljanski kajakaš Urankar je bil najboljši v napetem finalu spusta na divjih vodah. Progo je preveslal 23 stotink hitreje od reprezentančnega kolega Žnidarčiča. Bron je osvojil Francoz Maxence Barouh, ki je zaostal za 33 stotink.

Urankar je s tem prišel do tretje zlate posamične kolajne na svetovnih prvenstvih v sprintu. Najboljši je bil tudi lani in leta 2017.

»Letos sem res želel ubraniti lanski naslov. Vedel sem, da mi proga ustreza, bil sem dobro pripravljen. Moram reči, da ne bi bil zadovoljen z ničimer drugim kot s prvim mestom,« je dejal za kajakaško zvezo.

»Zelo mi je odleglo. Priznam, da sem bil prvič pred tekmo res zelo živčen, pred startom sem bil pod velikim stresom. Letos sem vedel, da v klasiki nimam možnosti, ker je bila dolga in mirna, tako da sem se pripravljal samo za sprint na divjih vodah in 200-metrsko razdaljo na mirnih vodah,« je še dodal Urankar.

Brez počitka

Za Urankarja počitka ne bo, saj ga že prihodnji teden čaka nastop na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v neolimpijskih disciplinah, ki bo potekalo v Uzbekistanu.

Žnidarčič je sicer še vedno rekorder med kajakaši z osvojenimi šestimi posamičnimi zlatimi kolajnami na svetovnih prvenstvih v sprintu na divjih vodah, ob tem ima v svoji zbirki še šest srebrnih medalj. K temu je dodal še dve bronasti v klasičnem spustu.

Simon Oven, Nejc Žnidarčič, Anže Urankar. FOTO: Nina Jelenc/kzs

Lani je bil na svetovnem prvenstvu v sprintu v Augsburgu četrti, tokrat pa se je znova zavihtel na zmagovalni oder.

»S to medaljo sem zelo zadovoljen. Sedaj imam šest zlatih in šest srebrnih kolajn ter še dve bronasti. Danes sem imel zelo dobro tekmo. Že zjutraj, ko sem se zbudil, sem se dobro počutil, na ogrevanju sem bil zelo močan in sproščen, kar zame ni prav običajno, saj imam pogosto nekaj treme pred tekmo,« je za KZS dodal Žnidarčič.

»Prvič v življenju sem zadovoljen z drugim mestom, saj sem odpeljal res optimalno. Tudi brez te napake ne bi zmagal, tako da sem res zelo zadovoljen. Anžetu lahko le čestitam, letos je res v vrhunski formi. Na vseh tekmah je pokazal, da je najboljši. Na takšni progi sem vedel že prej, da se bomo drugi borili le za drugo mesto. Danes smo poskrbeli za zelo lep slovenski uspeh,« je še povedal srebrni Žnidarčič.

Bronasta Šteblaj

Za popoln komplet kolajn slovenske reprezentance v Španiji je poskrbela kajakašica Šteblaj, ki je v finalu zaostala le za Čehinjama Marie Nemcovo in Kristino Novosadovo. Od zlata je ljubljansko kajakašico ločilo 53 stotink sekunde.

Ana Šteblaj je z bronom priveslala do sploh prve posamične ženske kolajne na članskih svetovnih prvenstvih v spustu na divjih vodah za Slovenijo.

Anže Urankar na tekmi leta 2016. FOTO: Tadej Regent/delo Regent Tadej

»Zelo sem zadovoljna z medaljo. Upala sem, da ne bom spet četrta, tako kot pred tremi leti na evropskem prvenstvu tukaj v Saberu. Pred startom sem bila zelo živčna, tako kot vsi ostali. Vožnja sicer ni bila najboljša, ampak dovolj za tretje mesto,« je povedala Šteblaj.

Tudi njo čaka pot v Samarkand v Uzbekistan, kjer bo nastopila na SP na mirnih vodah. Lani je že osvojila srebro na članskem evropskem prvenstvu, bila pa tudi svetovna prvakinja do 23 let. Na evropskem prvenstvu do 23 let je osvojila kolajno tudi letos.

Enkraten dan na SP so z zlato ekipno kolajno zaokrožili kajakaši Urankar, Žnidarčič in Simon Oven. Srebrni so bili Francozi, bronasti pa Italijani.