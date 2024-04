Zmaga Dallasa po epski vrnitvi, Dončić in Irving skupaj dosegla 85 točk (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so pred koncem rednega dela sezone v severnoameriški ligi NBA v vrhunski formi. V noči na ponedeljek so v domači dvorani American Airlines Centra s 147:136 po podaljšku v teksaškem derbiju premagali Houston Rockets za tretjo zaporedno zmago. Kyrie Irving in Luka Dončić sta skupaj dosegla 85 točk.

Irving je bil tokrat prvi strelec z 48 točkami, slovenski as Dončić pa je po tekmi premora dosegel 37 točk, 12 podaj in devet skokov, Mavericks so se vrnili po 22 točkah zaostanka in zmagali.

Dallas je Houston z zmago izločil iz boja za uvrstitev v končnico prvenstva. Košarkarjem Dallasa pa gre po drugi strani odlično. Z 48. zmago so obranili peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki jim zagotavlja neposredno uvrstitev med ekipe, ki se bodo v drugem delu sezone merile za naslov prvaka.