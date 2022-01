Zlata sova na koncu odletela v Avstrijo

Sova je Slovenkam mežikala, na koncu pa odletela v avstrijsko naročje Nizozemke. Uvodna silvestrska turneja smučark skakalk na Ljubnem ob Savinji je v dveh izpeljanih tekmah prinesla zmagi Nike Križnar in Japonke Sare Takanaši, skupno zmago, 10.000 švicarskih frankov nagrade (9600 evrov) in kip zlate sove, prevlečena je namreč s 24-karatnim zlatom, vredna pa dobrih 11.500 evrov, pa je odnesla Marita Kramer. Na silvestrski dan si je Kramerjeva priskočila drugo mesto, tretje Ema Klinec, na četrtem mestu je pristala Urša Bogataj. Križnarjeva je sicer Sloveniji pribojevala drugo posamično zmago na Ljubnem, leta 2016 je na skakalnici pod Rajhovko slavila Maja Vtič. S tretjo posamično zmago v svetovnem pokalu je zmagovalka skupnega seštevka v pretekli sezoni končala niz štirih zaporednih zmag Kramerjeve v letošnji zimi. »Ne morem skriti solz sreče. Res sem zelo vesela zmage, saj ne vem, kje sem na tej tekmi imela glavo. Če sem iskrena, sem bila tako izgubljena, kot že dolgo ne. Še posebej se moram zahvaliti Katri Komar, saj mi je rešila drugi skok. Prinesla mi je zagozde, ki sem jih pozabila. Brez njih ne bi tako dobro skočila. Po drugi strani pa sem bila vseeno sproščena. Pri prvem skoku niti ne vem, kaj sem storila, da mi je tako dobro uspel. Skratka, uživala sem v skokih in dva vrhunska prikazala ob pravem času,« je bila prešerna zmagovalka Nika Križnar.

Nekaj grenkobe, solz

Na novoletni dan, 1. januarja torej, je bila za legendarno Takanašijevo druga Urša Bogataj, tretja rojena Nizozemka Marita Kramer, kar je bilo dovolj, da je dobila zlato sovo z razprtimi perutmi. Križnarjeva je pristala na 5. mestu, Ema Klinec mesto pred njo, uvrstitev kariere je s sedmim mestom uspel Niki Prevc. Bogatajeva je tako še petič v olimpijski zimi stala na zmagovalnih stopničkah in bila zadovoljna s doseženim. »Nekaterim uspe hitreje, nekatere pa se moramo za takšen dosežek zelo truditi. Upam, da se bo tudi meni nekoč poklopilo z zmago, tega bi bila vesela. Če se pa mi ne bo, pa tudi ne bom slabe volje.« V skupnem seštevku silvestrske turneje je bila za Kramerjeva druga Nika Križnar, tretja Sara Takanaši. »Če bi mi kdo nekaj dni pred turnejo rekel, da bom skupno druga, bi takoj podpisala. Kar se tiče drugega tekmovalnega dne, je manjkalo ravno to, kar sem našla ob petkovi zmagi. Sproščenost, uživanje v zraku, in tukaj sem izgubila največ metrov. Iskreno, bilo je kar malce grenkega priokusa, nekaj solz, ker je tako malo zmanjkalo za skupno zmago na silvestrski turneji. A zame je bila zmaga že to, da sem pokazala, da znam skočiti ter da lahko konkuriram in skočim na stopničke,« je dobro stvar izluščila Križnarjeva. Kaj pa je menila zlata sova Marita Kramer? »To je zelo kul trofeja in prav takšna prireditev. Da sem postala prva dobitnica zlate sove, me izjemno veseli. To je bil kar zahteven konec tedna, Ljubno je zame zahtevnejše prizorišče kot nekatera druga, zato sem se morala kar pošteno potruditi za uspeh. Po kvalifikacijah sem bila že pošteno živčna, a uspelo se mi je osredotočiti na lastne močne plati,« je navrgla.