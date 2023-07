Žlahtnih adutov cela kopica

V nedeljo se bo na mariborskem štadionu Ljudski vrt ob 20.30 slovesno odprl Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Program bo obsegal slovesni prižig ognja miru, predstavitev mladih športnih upov in spremljevalni program z več kot 200 nastopajočimi.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je sicer določil 138-člansko reprezentanco, ki bo zastopala slovenske barve, za odličja se bodo merili v vseh enajstih športih na programu iger. To so atletika, košarka 3x3, cestno kolesarstvo, športna gimnastika, rokomet, judo, gorsko kolesarstvo, rolkanje, plavanje, tenis in odbojka. V ekipi je 71 športnic in 67 športnikov, skupaj bo z mladimi iz drugih držav, 48 jih je, na Ofemu nastopilo 2421 športnikov in športnic. Ofem je sicer projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC), mladi se na vsaki dve leti srečujejo na poletnem in zimskem festivalu. Ofem velja za največje večpanožno športno tekmovanje v Evropi in največji športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti. Slovenija ga je gostila že leta 2003 na Bledu, a v zimski izvedbi, tokrat pa bo prvič prizorišče poletne izvedbe.

Zlati upi

V slovenski reprezentančni vrsti je kar nekaj tekmovalcev in tekmovalk, ki so se že žlahtno izkazali na starocelinskih in drugih tekmovanjih. Judoistka Leila Mazouzi (kategorija do 63 kg) je lani na kadetskem evropskem prvenstvu (do 18 let) v Poreču osvojila bronasto odličje. Na nedavnem evropskem prvenstvu v Turčiji za košarkarice do 18 let so s finalno zmago nad Francijo in zlatim odličjem navdušile tudi Hana Ovčina, Manca Marolt in Živa Mišjak Cujnik, ki bodo z Laro Petrovič na Ofemu tvorile slovensko vrsto v košarki tri na tri. V Ofemski ženski odbojkarski vrsti so že tudi slovenske članske reprezentantke, to so Mija Šiftar, Selena Leban, Nika Milošič in Maša Pucelj. Šiftarjeva denimo igra v tujini, po uspešnih predstavah v dresu francoskega Saint-Raphaela, s katerim je obstala med tamkajšnjo elito, bo v novi sezoni igrala za Mulhouse. Prav tako sprejemalka Selena Leban denimo igra v Turčiji.

V odbojkarski vrsti fantov je kar večinsko ogrodje mladeničev, ki so pred dvema letoma v Albaniji osvojili naslov evropskega prvaka v kadetski kategoriji. Briljantne predstave na igrišču so se zrcalile tudi v posamičnih nagradah; Luka Marovt je bil izbran za najboljšega sprejemalca turnirja, Jurij Oman je bil najboljši srednji bloker, za MVP starocelinskega prvenstva oziroma najboljšega igralca pa je bil razglašen Miha Okorn. Tudi v bazenu bo Slovenija na Ofemu imela izjemno močnega aduta, 16-letnega domačina iz Maribora Bora Vrana Benkoviča, tekmoval bo na 100 m delfin, 200 m prosto ter 200 in 400 m mešano. Se pa opravičujemo, če smo nehote izpustili koga od mladih, že žlahtnih slovenskih upov.