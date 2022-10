Začeli bodo tam, kjer so končali aprila

Gladki zmagi nad Borcem in Splitom sta bili za košarkarje Cedevite Olimpije dobrodošel uvod v ligi ABA, toda šele danes ob 20. uri bodo dobili pravi odgovor o svoji izhodiščni vrednosti. V prvem od skupno 18 krogov evropskega pokala bo prenovljena zasedba po svoje nadaljevala tam, kjer je obstala lanska. Tako kot ob izpadu v četrtfinalu prejšnje evropske sezone bo v Stožicah gostila turški Bursaspor, v nedeljo pa bo dobila priložnost za revanšo še proti Crveni zvezdi, svoji usodni oviri v polfinalu regionalnega prvenstva. Žreb evropskega pokala je Ljubljančanom vnovič namenil precej starih znancev. V boju za eno od prvih osmih mest v skupini A se bodo tako kot lani srečali še z beneško Umano, peto ekipo zadnjega italijanskega prvenstva, Ulmom (7. v Nemčiji) in Bourgom (11. v Franciji). Večji uganki nista niti Joventut in Brescia (3. v Španiji in Italiji), med neznanke pa sodijo litovski podprvak Liatkabelis Panevežys, romunski šampion Cluj-Napoca in zadnji ukrajinski prvak Prometej Slobožanske. Vsakršna primerjava s preteklostjo je vendarle odveč zaradi številnih kadrovskih sprememb v vseh klubih. Cedevita Olimpija celo prednjači med vsemi.

»Želimo igrati bolj fizično kot lani, ko nismo imeli dovolj mišic v odločilnih dvobojih z Bursasporom in Crveno zvezdo. Lani smo imeli tudi nekaj črnih energetskih lukenj zaradi premajhne rotacije igralcev, zdaj bomo poskušali ohranjati ritem skozi celotne tekme. Po prvih nastopih si želim, da bi napredovali v obrambi, tudi žoga mora bolje krožiti, saj nam kakovostni tekmeci ne bodo dovolili vsega, kar sta nam Borac in Split,« opozarja Olimpijin trener Jurica Golemac, ki bo v začetnih tednih pogrešal poškodovanega Zorana Dragića, danes bosta prisilno odsotna tudi hrvaška novinca Karlo Matković in Lovro Gnjidić.

Auguste na drugi strani

Nekaj rokad je doživel tudi Bursaspor. Njegov vodja na parketu Andrew Andrews se je preselil k Panathinaikosu, krilo John Holland k Crveni zvezdi, center Kevarrius Hayes k Žalgirisu. Med svežimi okrepitvami sta najbolj uveljavljena organizator Anthony Clemmons, ki se je spomladi spopadel s Cedevito Olimpijo v dresu Türk Telekoma, in center Zach Auguste, v prejšnji sezoni član ljubljanske zasedbe. Skupaj z dirigentom Derekom Needhamom in krilom Onuralpom Bitimom sta ključna aduta trenerja Dušana Alimpijevića.

»Rekel bi, da je Bursaspor še bolj kakovosten kot v prejšnji sezoni, ko je presenetil vse z uvrstitvijo v finale evropskega pokala. Njegovi košarkarji imajo več izkušenj, že drugo sezono imajo istega trenerja, skupaj so bili tudi med celotnim pripravljalnim obdobjem, saj niso imeli poškodb ali reprezentančnih obveznosti. Rekel bi celo, da tvorijo boljšo ekipo kot mi, čeprav ne trdim, da so boljši posamezniki,« dodaja Golemac in se izogiba napovedim ciljev.

»Od tekme do tekme moramo igrati bolje. Imamo konkurenčno moštvo, a ne morem zagotoviti, da bomo igrali v finalu ali osvojili lovoriko. Če ne bo poškodb, lahko pridemo daleč,« pravi. Eduardo Brozovič