Za vsako žogo, kot da je zlata

Športna Slovenija je to jesen dihala s košarkarji in odbojkarji, pred kratkim je ploskala nogometašem, čas bi že bil, da bi bila spet ponosna tudi na rokometaše. Nazadnje je bilo tako tik pred izbruhom pandemije covida-19, ko je nastopila v polfinalu EP na Švedskem. Tam je bil naš najboljši igralec Dean Bombač, v katerega so uprte oči tudi zdaj, ko Slovenija začenja kvalifikacije za euro 2024 in že zre proti januarskemu SP na Poljskem.

Slovenci so se zbrali v Mariboru, kjer bodo v četrtek igrali proti BiH, sledila bo nedeljska tekma v Prištini. V skupini je še Črna gora. Koprčan se pod Pohorjem odlično počuti. »Lepo jesen imate tukaj. Vedno je prijetno videti fante. Počasi smo se zbrali z vseh koncev in krajev in zdaj lahko začnemo na polno,« je povedal član Pick Szegeda, ki se je z reprezentančnimi tovariši nazadnje videl aprila v neuspešnih kvalifikacijah s Srbijo.

Tekmi z BiH in Kosovom bosta zadnji pred SP. Slovenija je v vlogi favorita skupine, a tako smo mislili tudi pred tekmo s Črno goro na letošnjem EP na Madžarskem, kjer je reprezentanca dosegla dno. »Nočem nas postavljati v vlogo favoritov. Dejstvo je, da si moramo najprej nazaj priboriti spoštovanje Slovencev in potem tudi preostalega sveta. V zadnjem letu smo ga izgubili, tako da začenjamo z ničle. Treba se je resno pripraviti in z dvema zmagama napovedati nov vzpon,« se položaja, v katerem se je znašla Slovenija, zaveda Koprčan, ki težav nikdar ne zavija v celofan: »Čas je, da zavihamo rokave in se borimo za vsako žogo, kakor da je zlata.«

Dobrodošel, Denič

V strokovnem štabu je Uroš Zorman dobil še enega svetovalca v bivšem selektorju Borisu Deniču, ki je Bombaču utrl pot v reprezentanco. »Vesel sem, da je z nami. Vedno prinese pozitivno voljo, ima ogromno znanja in sigurno je zelo dobrodošlo, da je spet zraven,« je Bokija pozdravil Deki, ki bo eden glavnih slovenskih adutov tudi na mundialu na Poljskem. Tja je bila Slovenija povabljena in Bombač želi upravičiti t. i. wild card. »Moramo dokazati, da je bil proti Srbiji zgolj spodrsljaj. Skupina je zelo težka, Francija velesila, Poljska pa gostiteljica. V Katovice ne gremo z belo zastavo, toda do tja je še daleč. Najprej moramo pri sebi razčistiti stvari. Verjamem, da bo Slovenija kmalu spet ponosna na nas, vse bomo naredili za to. Moramo pa biti skromni, ponižni, trdo trenirati in se na vsakega tekmeca dobro pripraviti.«

Odskočna deska za Slovenijo je mikavna. Poljska je športna dežela, v Nemčiji leta 2024 napovedujejo euro vseh eurov, sledil bo vrhunec z OI v Parizu. Izzivi, ki nikogar od reprezentantov ne bi smeli pustiti ravnodušnega ... »Seveda, cilji so visoki in destinacije izjemne, tri rokometne države. Kot sem rekel, glave gor, razmišljati je treba pozitivno, le tako lahko premagamo vsakogar. Kakovosti imamo dovolj, če bomo vsi veslali v isto smer, bomo nekaj naredili. Če bo samo eden veslal drugam, se bomo vsi potopili,« je bil slikovit 33-letni organizator igre.