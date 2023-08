Za topničarje zdaj šteje le naslov

Novi prvenstveni ples v najmočnejši nogometni ligi je pred vrati. V Angliji se začenja težko pričakovana sezona premier league, ki jo še posebej nestrpno pričakujejo privrženci londonskega Arsenala. Pomladi jim je naslov prvaka v zadnjih tednih sezone spolzel iz rok, Manchester City je bil preveč rutiniran, v novo sezono pa vstopa z odmevnimi okrepitvami in predvsem samozavesten, da lahko stori še zadnji, najtežji korak.

Po trojni kroni v minuli sezoni je tudi mojster motivacijskih prijemov Pep Guardiola priznal, da je imel nekaj težav, da je svoje varovance znova spravil na polne obrate. Kako tudi ne, ko pa so v minuli sezoni osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. V angleškem prvenstvu so v zaključku do izraza prišle izkušnje in predvsem zelo dolga klop, na katero je stavil Guardiola. Poleti je ostal brez kapetana in talismana ekipe, Ilkay Gündogan se je odločil za selitev k Barceloni, tudi David Silva je na izhodnih vratih, v svojih vrstah si ga želijo pri PSG, v slačilnici pa je zavel hrvaški veter.

Glavni okrepitvi sezone sta Mateo Kovačić, ki je dres Chelseaja zamenjal za sinjemodrega in bo okrepil konkurenco na sredini igrišča, kjer kraljuje Rodri, najbolj pa je odmevala prestopna saga Joška Gvardiola, ki se je naposled razpletla z 90 milijonov evrov visoko odškodnino. Čaka nas nekoliko drugačen, a z neustavljivim Erlingom Haalandom brez dvoma nevaren Manchester City.

Še en skandinavski bombarder

Prvi izzivalci domujejo v Londonu. Pri Arsenalu kar pokajo od samozavesti po zmagi v angleškem superpokalu prav nad Cityjem, prvi po osmih zaporednih porazih z branilci naslova. Arsenal je nabor napadalnih možnosti razširil s Kaiem Havertzom, Jurrien Timber je proti Cityju pustil dober vtis v obrambi, polni optimizma pa so predvsem zaradi prihoda raznovrstnega zveznega igralca Declana Rica, ki bo z Bukayem Sako predstavljal novo, svetlo prihodnost Arsenala.

Pot proti vrhu iščejo tudi na Old Traffordu, a brez drame okrog Manchester Uniteda ne gre. Tako se je poletje začelo z odhodom dolgoletnega prvega vratarja Davida de Gee, med vratnicama ga bo nadomestil Andre Onana, ki je nazadnje z Interjem igral v finalu lige prvakov. Masonu Mountu so se pri Chelseaju po mnenju marsikoga prehitro odrekli, trener Erik ten Hag pa upa, da bo na sredino igrišča prinesel svežino in igrivost. Razliko do mestnih tekmecev želijo nadomestiti z njihovim receptom – pripeljali so 20-letnega danskega golgeterja Rasmusa Højlunda, glede na 75 milijonov evrov odškodnine pa pristaši rdečih vragov računajo, da bo vsaj približno tako učinkovit kot njegov norveški tekmec.