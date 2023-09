Za Rogliča so šli v dež in mraz

Če je kdaj podvomil o tem, je Primož Roglič včeraj dobil potrditev, da ima zelo zveste in zagrizene podpornike. Drugače se jih ne bi skoraj 300 udeležilo njegovega dobrodelnega zlatega kroga, na katerem so v dežju in mrazu prekolesarili okoli 60 km po štajerskih cestah. Ko se je nekoliko pogrel, pa je Roglič v Mariboru stopil pred novinarje, vendar ni odgovoril na najbolj vroče vprašanje – bo ostal pri Jumbu Vismi ali odšel.

»Mislil sem, da bomo samo bolj profesionalni kolesarji odpeljali krog. Lepo presenečenje je bilo, da se je na startu zbralo toliko ljudi. Vozil sem se skozi našo karavano, nihče ni žvižgal ali si pel, bolj so otresali premražene roke, a so vseeno kolesarili za višji cilj. Ponosen sem, da se je zbralo toliko ljudi,« je o svojem drugem zlatem krogu, katerega izkupiček bo šel v pomoč mladim kolesarjem in bržkone tudi žrtvam poplav, povedal Roglič. Njegova ekipa Jumbo Visma je s Seppom Kussom na 1., Jonasom Vingegaardom na 2. in njim na 3. mestu na Vuelti slavila trojno zmago, ob tem pa je dobila tudi vse tri tritedenske dirke v sezoni.

Bolj bi užival kakšno stopnico višje

»Kot ekipa bi morali zelo uživati, jaz kot tretji pa bi najbrž bolj užival, če bi bil kakšno stopničko višje. Ne glede na to, je nekaj posebnega biti del te zgodbe, kot tudi to, da sem pomagal pri ustvarjanju kolesarjev, ki sta bila z menoj na vrhu,« je Roglič spomnil na svojo ključno vlogo pri vzponu nizozemske ekipe na svetovni vrh.

Ker v njej ni več prva violina, se že lep čas govori o njegovem morebitnem odhodu. Ima na mizi pet ali šest ponudb morebitnih novih delodajalcev? »Doma imam na mizi predvsem pet ali šest plenic. Pestro je družinsko življenje. Gotovo pa se bo slej ali prej izvedelo, če bi se stvari dogajale. Pustimo času čas, ni odgovorno od nikogar, da špekulira. Govorice so in dokler so, so to sladke skrbi. Če me kdo hoče, je to dobro,« je odgovoril Roglič, ki je precej bolj jasen glede velikega cilja v sezoni 2024.

»Vsekakor si želim prihodnje leto startati na Touru,« je pribil Roglič, ki ga letos čakajo še jesenske italijanske klasične dirke, na katerih naj bi se v tednu dni trikrat pomeril s Tadejem Pogačarjem. Vrhunec bo dirka po Lombardiji 7. oktobra.