Z Oblakom odločno po vseh šest točk

V reprezentančni bazi je tokrat pred predstavnike sedme sile stopil zelo samozavestni in razpoloženi Matjaž Kek. Slovenski nogometni selektor ni skrival, da je v junijskem ciklusu pričakoval več, a hkrati verjame, da je v izenačeni skupini H možno prav vse. Vesel je vrnitve kapetana Jana Oblaka, tudi zaradi vpliva na slačilnico, nekaj sivih las pa mu povzročajo poškodbe in nedorečena klubska vloga nekaterih ključnih akterjev – tudi Benjamina Šeška.

Z izbiro reprezentantov za pomembni tekmi (7. 9. v Stožicah s Severno Irsko, 10. 9. v San Marinu) v boju za euro 2024 tokrat Kek ni presenetil. Slovenci so povečini rešili klubska vprašanja, nekateri tik pred zborom (Jan Mlakar), v prvi vrsti pa veseli Oblakova vrnitev v slovensko izbrano vrsto. »Jan v Atleticu dobro brani, pomembno je, da so zdravstvene težave za njim. Kapetan je vedno na vrhu hierarhije, manjkal nam je na igrišču in v slačilnici. Ko je on v vratih, tekmeci razmišljajo tudi o tem, kdo jim stoji nasproti,« je dejal slovenski selektor.

Nekaj skrbi je Keku povzročil prvi napadalni adut Benjamin Šeško, ki se v Leipzigu po lažji poškodbi stopala bori za minute, a o njegovi kakovosti ne dvomi: »Pred Šeškom je velik izziv, ni se lahko obdržati v bundesligi. A je on takšen tip igralca, da je ob manjšem številu minut še bolj motiviran, zato sem prepričan, da bo v reprezentanci pravi.«

V skupini je pravi cirkus

Prvi nasprotnik v septembrskem ciklusu bo v Stožicah vedno neugodna reprezentanca Severne Irske, otoški nogomet Sloveniji po pravilu ne ustreza. »Nimamo dobre bilance s Severno Irsko, a na srečo so takšne tekme dobre tudi zato, da se tradicije rušijo. Želja je jasna – na obeh tekmah moramo priti do točk, v Helsinkih smo eno ali dve izgubili. Čaka nas trd nasprotnik, močan predvsem v obrambi, ki zna žogo hitro prenesti v napad, tudi z visokimi žogami,« je opisal Kek.

O San Marinu bodo razmišljali, ko bo tekma v Stožicah mimo, spodrsljaja v žepni državici pa v zelo izenačeni skupini H, v kateri je Slovenija s sedmimi točkami trenutno četrta, ne bo smelo biti. »Iz kroga v krog se kaže, da bo v naši skupini pravi cirkus, hitro se stvari spreminjajo. Irska je proti Danski igrala zelo dobro in nesrečno izgubila, tudi proti Kazahstanu, tako da rezultati ne kažejo resnice. Upam, da to velja tudi za nas, saj je bilo točk v zadnjem ciklusu premalo.«