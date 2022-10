Verstappen prvak po pravi zmešnjavi

Ko je Max Verstappen prvi prevozil ciljno črto na včerajšnji veliki nagradi Japonske, še ni vedel, da si je z dvanajsto letošnjo zmago že zagotovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Tega niti pri Red Bullu niso slutili in tudi pristojni pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) so potrebovali kar nekaj časa, da so – potem ko so Charlesu Leclercu (Ferrari) zaradi krajšanja proge v zadnjem krogu naložili petsekundni kazenski pribitek in ga z drugega mesta premaknili na končno tretje za Sergia Pereza (Red Bull) – izračunali, da ima nizozemski šampion pred zadnjimi štirimi postajami že neulovljivo prednost 113 točk pred svojim moštvenim sotekmovalcem iz Mehike.

Ko je Verstappen po preizkušnji v Suzuki že dal prvo izjavo, v kateri je večkrat izrazil veselje, da so prireditelji zaradi močnega dežja sploh izpeljali vsaj 40 minut VN Japonske – po prvem startu ter nesrečah Carlosa Sainza mlajšega (Ferrari) in Alexa Albona (Williams) so dirko prekinili in jo nadaljevali po debelih dveh urah –, ga je izpraševalec Johnny Herbert poklical nazaj pred mikrofon. Ker so za seštevek obveljale polne točke in ne polovične, kot so sprva mnogi predvidevali zaradi vsega 28 odpeljanih krogov (od 53), je 25-letni Nizozemec že lahko začel proslavljati ubranitev lovorike.

»Neverjetno! Sploh ne vem, kaj naj rečem. Čudovito je zmagati v Suzuki in obenem še osvojiti tudi naslov prvaka,« so bile prve besede Verstappna, ko je izvedel, da ga do konca sezone nihče več ne more zriniti z vrha skupne razvrstitve. Zatem je še kakšno uro vsakogar, ki mu je čestital, vprašal, ali je dejansko novi-stari svetovni prvak. Kot da ne bi mogel verjeti, da se je zanj na Japonskem, kjer je znova pokazal svoje veliko mojstrstvo za krmilom (na mokri stezi je za slabe pol minute prehitel najbližjega zasledovalca Pereza), resnično vse izteklo kot v njegovih najlepših sanjah.

Vse skupaj se mu je zdelo čudno

Nekaj ur pozneje, ko je že (večkrat) nazdravil s šampionsko penino, se je z nasmeškom ozrl na vso zmešnjavo okrog točk. »Vse skupaj je bilo precej kaotično in tudi smešno. Ko sem prevozil ciljno črto, sem vedel, da ne bo zadostovalo za osvojitev lovorike – tudi v primeru polnih točk. Leclerc je bil namreč drugi, jaz pa tudi nisem odpeljal najhitrejšega kroga (tega se je tokrat presenetljivo veselil Kitajec Guanyu Zhou z Alfo Romeo). Potem sem izvedel, da so Charlesa kaznovali, a še vedno nisem vedel, kako bodo točkovali. V tistih trenutkih so mi po glavi rojile naslednje misli: 'V redu, želel sem si zmagati, kar mi je tudi uspelo. Si bom pa naslov prvaka čez dva tedna pridirkal na naslednji preizkušnji v Teksasu.' Dal sem že prvi intervju po zmagi, ko sem slišal izbruh veselja svojih mehanikov. Vprašal sem se: 'Le kaj se zdaj dogaja v Red Bullovi garaži?'« je pripovedoval nizozemski zvezdnik.

Ko so mu sporočili, da ima dovolj točk, si je vidno oddahnil. Toda ... »Začel sem že proslavljati, ko so prišli do mene iz drugih moštev in mi dejali, da prvenstvo kljub vsemu še ni dokončno odločeno. Da potrebujem še eno točko! Vse skupaj se mi je že zdelo prav čudno. A zdaj je moja prednost vendarle dovolj velika, tako da sem – čeprav po pravi zmešnjavi – spet prvak,« se je po 32. zmagi v formuli 1 z dvignjenim palcem in nasmeškom od novinarjev na dirkališču poslovil Verstappen, ki se je z drugim naslovom prvaka na 11. mestu večne lestvice izenačil z Italijanom Albertom Ascarijem, Britancema Grahamom Hillom in Jimom Clarkom, Brazilcem Emersonom Fittipaldijem, Fincem Miko Häkkinenom in Špancem Fernandom Alonsom.