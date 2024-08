Velik uspeh Neže Klančar, z državnim rekordom je prišla v finale

Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v olimpijski finale na 50 metrov prosto. V polfinalu je v Parizu plavala 24,40 in dosegla nov državni rekord, po obeh polfinalnih skupinah pa je bil njen dosežek dovolj za delitev sedmega mesta, s čimer si je zagotovila finale. Švedinja Sarah Sjoestrem je s 23,66 dosegla nov olimpijski rekord.

Klančarjeva je plavala v prvi skupini polfinala

S časom 24,40 je močno izboljšala svoj osebni in državni rekord, ki ga je dosegla dopoldne v predtekmovanju (24,64), to pa je bilo dovolj za delitev četrtega mesta v skupini s Kitajko Qingfeng Wu. Pred njima so končale Poljakinja Katarzyna Wasick (24,23), Kitajka Yufei Zhang (24,24) in Avstralka Shayna Jack (24,29).

V drugi skupini pa so bile nato hitrejše le tri. Poleg Sjoestrem še Američanka Gretchen Walsh (24,17) in Avstralka Meg Harris s 24,33.

Trener do dopoldneva ni verjel

»Do dopoldneva nisem verjel v finale. Ko pa so bile zjutraj vse skupaj, sem vedel, da je dosegljiv. Seveda me je skrbelo v polfinalu, ko sta imeli isti čas s Kitajko. A, kot si je Neža želela, so bile stotinke danes na njeni strani. Jutri bo vse na novo, verjamem, da lahko glede na videno rekord popravi še enkrat,« je bil prvi odziv njenega trenerja Tomaža Torkarja.

Finale v tej disciplini bo na sporedu v nedeljo ob 18.30.