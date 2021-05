Velenjski rokometaši do četrtega naslova državnih prvakov

Rokometaši velenjskega Gorenja so po zmagi v Novem mestu na zaostali tekmi 22. kroga z 28 : 22 (14 : 9) osvojili naslov državnih prvakov v sezoni 2020/21. Velenjska ekipa je četrtič slavila v državnem prvenstvu, najboljša je bila tudi v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13.



Velenjska ekipa je končala vladavino Celja Pivovarne Laško, ki je neprekinjeno trajala od sezone 2013/14. Z zmagoslavjem v dolenjski prestolnici je potrdila naslov državnega prvaka v sezoni 2020/21, na večni lestvici pa se s četrtim končnim zmagoslavjem utrdila na drugem mestu. Celjska zasedba je doslej 24-krat slavila v najmočnejšem domačem ligaškem tekmovanju, po eno zmago pa imata Koper in Prule 67.



Rokometaši iz Šaleške doline imajo pred zadnjim krogom dve točki več od drugouvrščenih Trebanjcev in bodo tudi v primeru poraza na tekmi zadnjega kroga proti Mariborčanom ostali na prvem mestu zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah.



Izbranci Zorana Jovičića so na dosedanjih 25 tekmah dosegli 22 zmag, eno tekmo so igrali neodločeno in doživeli dva poraza.

