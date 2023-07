Vedno odločajo malenkosti

Ko slovenski odbojkarji vidijo poljske, je to tako, kot bi bik zagledal rdečo barvo. No, saj tudi reprezentanca Poljske igra v (pretežno) rdečih dresih. Slovenci so bili tako nabrušeni tudi na uvodni tekmi tretjega turnirja letošnje lige narodov v Pasayu na Filipinih, predmestju Manile, ko so se pomerili s Poljaki. Uigranost in izjemna motivacija slovenskih igralcev, četrtih z zadnjega svetovnega prvenstva, proti aktualni globalni podprvakinji Poljski je bila v prvih dveh nizih vidna, a se je na koncu vse končalo s porazom z 2:3 (29, 21, -20, -20, -13).

Izbranci selektorja Nikole Grbića so sicer v prvem nizu slovensko vodstvo po zaslugi odličnega bloka s šestimi zaporednimi točkami zasukali v svojo prednost (11:7). Slovenska ekipa se je vrnila, maratonski niz (31:29) pa je s točko odločil Rok Možič, ki zaradi poškodbe še ni povsem nared in je začetek dvoboja odgledal s klopi. Pobuda v drugem nizu je bila slovenska, tekmeci se po šestih točkah od osmih mož selektorja Gheorgheja Cretuja niso več mogli rezultatsko približati, vodstvo z 2:0 v nizih je bila predvsem psihološka prednost za Slovenijo.

A Poljaki seveda znajo igrati odbojko, kakovost jim omogoča tudi vsakršne zasuke. Tako je Grbić v tretjem nizu našel razpoložene fante, ti pa so delo tudi v četrtem nizu opravili zmagovalno, tako da je odločal peti del igre. Poljaki so obdržali pobudo, Slovenci sicer izenačili na 7:7, a v končnici se je tehtnica spet prevesila na poljsko stran. Slovenska reprezentanca je vpisala tretji poraz ob šestih zmagah v letošnji ligi narodov, a je še vedno na zelo dobri poti na zaključni turnir najboljše osmerice v Gdansku.

Ključ potrpežljivost

»Že pred tekmo sem napovedal, da bo boj težak, saj smo igrali proti eni najboljših ekip na svetu. V posameznih trenutkih smo na tekmi doživljali vzpone in padce, Poljaki pa so takrat ustvarili razliko z začetnim udarcem in z napadom iz cone štiri. Kljub temu nam jih je uspelo uloviti in se še naprej bojevati za zmago. Morda so bile usodne tudi občasne napačne odločitve na naši strani, ko bi morali biti bolj potrpežljivi in prav slednje bi nam tokrat lahko prineslo zmago,« je menil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

»Prva dva niza smo dobro odigrali, dobro je bilo v bloku in obrambi, uspešno smo zaključevali nasprotne napade. Potem pa smo padli na servisu, v napadih nismo več v točke udejanjali težkih žog in vse se je prevesilo na poljsko stran,« je ocenil Klemen Čebulj, z 20 točkami najučinkovitejši Slovenec. Podobno mnenje je imel tudi Rok Možič: »Težka tekma je bila. V prvih dveh nizih smo igrali dobro, si v prvem po zaostanku izbojevali dobljeni niz. Poljaki so nato v tretjem nizu začeli igrati zelo dobro odbojko, pri nas pa je bilo na koncu tudi nekaj nepazljivosti. V svetovni odbojki odločajo malenkosti in na koncu so Poljaki zasluženo slavili.«

Slovenske odbojkarje danes na Filipinih ob 13. uri po slovenskem času čaka Kitajska, v petek ob 9. dopoldanski uri svetovni prvak Italija, za konec rednega dela letošnje lige narodov pa se bo Cretujeva četa v nedeljo soočila, prav tako ob 9. uri, še z Nizozemsko.