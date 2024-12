V Zagreb brez Dolenca in Bombača

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je razkril imena 20 igralcev, na katere bo računal na pripravah za SP januarja v Zagrebu.

Med njimi ni dolgoletnega kapetana Jureta Dolenca in Deana Bombača, tudi ne Mateja Gabra, so pa zraven veterani Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in vratar Klemen Ferlin. Zorman se je tako odločil za delno pomladitev izbrane vrste, v katero se vrača Rok Ovniček, veliko se pričakuje od mladih Domna Makuca in Mitje Janca.

Kapetan bo Blaž Janc, njegov namestnik Aleks Vlah. Zorman ima novega pomočnika, Luko Žvižeja je zamenjal Mirko Skoko, trener Krke. Slovenci bodo priprave začeli 2. januarja in imeli tri pripravljalne tekme, 5. se bodo v Umagu pomerili z Alžirijo, 7. v Kopru s Katarjem in 10. v Zagrebu s Hrvaško.

Na SP, ki ga bosta poleg Hrvaške organizirali tudi Norveška in Danska, se bodo v prvem delu merili s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo.