V Ljubljani vsi najboljši

Slovenski odbojkarji so po dveh zmagah na uvodnem turnirju letošnje lige narodov v turški Antalyi nad Nizozemsko in Francijo na svetovni razpredelnici napredovali za eno mesto na šesto, prehiteli so Argentino, ki je izgubila z Japonsko in Brazilijo. Torej, pot na olimpijske igre v Pariz je na široko prehodna, za konec turškega igranja pa Slovence danes in jutri ob 13. uri čakata še obračuna proti Kanadi in Poljski.

V dveh dneh se bodo eden proti drugemu soočili eni od najboljših trenerjev na svetu. Ne, ne gre za »pragmatičnega« Carla Ancelottija, tudi pozabite na clasico med Real Madridom in Barcelono. Na vrsti bo namreč slovanski clasico med odbojkarskima reprezentancama Slovenije in Poljske. A najprej Kanada. To vodi finski trener Tuomas Sammelvuo, ki je javorjeve liste na lanskem kvalifikacijskem turnirju na Kitajskem tudi popeljal na olimpijske igre v Pariz.

Slovanski clasico pa bo soočil Romuna na slovenski selektorski klopi Gheorgheja Creţuja in Srba na poljski Nikolo Grbića. Oba sta vrhunska odbojkarska strokovnjaka in tudi pri komuniciranju z novinarji dokaj podobna. Oba pri vprašanjih odbojkarsko »nepismene« sedme sile že zavijata z očmi, Grbić pa je s svojim ciničnim pristopom do novinarjev že »simpatičen«. Sammelvuo vse to prenaša s finsko hladnokrvnostjo, a tudi pri njemu lahko »zavre«.

Boj za Pariz

»Pred ligo narodov nismo igrali prijateljskih tekem, le trenirali smo. Preden smo prispeli v Antalyo, smo vadili v Izmirju, želeli smo se primerno aklimatizirati, saj je med Turčijo in Kanado kar sedem ur časovne razlike. Reprezentanci, kot sta Kanada in Poljska, sta si že zagotovili udeležbo na letošnjih olimpijskih igrah, denimo Nizozemci in Slovenci pa se še vedno bojujejo za vstopnico za Pariz. To je pomemben vidik tekmovalne plati letošnje lige narodov,« pravi Sammelvuo. Finec bo v novi sezoni prvi strokovnjak poljske Asseco Resovie Rzeszów, tam bo nadgledoval delo in igro tudi slovenskih reprezentantov Klemna Čebulja in Gregorja Ropreta.

Wilfredo Leon bo z nastopi v ligi narodov začel na tretjem turnirju

v Sloveniji, tako kot Bieniek in Zatorski.

Slovenski in poljski reprezentančni odbojkarji pa se »ljubijo«, na medsebojnih tekmah je že znala pošteno zavreti kri. Tudi tokrat bodo iskrice, pa čeprav Poljska v Turčijo ni prišla z vsemi najboljšimi igralci in nastopa z zelo premešano zasedbo.

»Zelo dobro vem, kako bodo igrali tekmeci. Nimajo ničesar za izgubiti in bodo veliko tvegali. V opomin, v Antalyi se merimo z reprezentancami, ki si še niso zagotovile olimpijskih iger, Nizozemci in Slovenci se bodo trudili za pridobitev točk na lestvici mednarodne zveze. Od igralcev, ki jih ni tukaj v Antalyi, bo Wilfredo Leon z nastopi v ligi narodov začel na tretjem turnirju v Sloveniji, tako kot Mateusz Bieniek in Paweł Zatorski,« pa je omenil poljski selektor Nikola Grbić.