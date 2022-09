V Berlinu bo Luka potreboval več pomoči

V osmih dneh so slovenski košarkarji zanesljivo opravili, kar je bilo pred začetkom 41. evropskega prvenstva videti kot gola formalnost. Njihova pot do osmine finala in dvoboja z Belgijo je bila vendarle pravi mikrokozmos z velikim razponom predstav in številnimi barvnimi odtenki.

Proti Nemčiji in Franciji so delovali kot med zlatim pohodom na eurobasketu 2017, le da je Luka Dončić izstopal še veliko bolj, kot je Goran Dragić pred petimi leti. Med dvobojem z BiH in še bolj po porazu pa so spomnili na manj slavne čase, ko se je v reprezentanci pogosto vedelo, kdo pije, ne pa tudi, kdo plača. A kar je bilo, je bilo, v soboto se bo v Berlinu vse začelo znova.

Da bodo med obrambo šampionskega prestola prežale na Slovence številne pasti, je Aleksander Sekulić opozarjal že pred začetkom EP. »Iluzorno bi bilo pričakovati, da bomo spet osvojili naslov s samimi zmagami, pa naj si še tako želimo. Zadovoljen bi bil, če bi mi uspelo prepričati reprezentante, naj gredo v Nemčijo z določeno mero strahu in spoštovanja tekmecev. Če si bomo domišljali, da bomo vse dvoboje dobili z 20 točkami razlike, se to ne bo dobro končalo,« je selektor miril strasti.

Belgija ne bi smela biti nepremagljiva tekmica, čeprav je v Tbilisiju edina ugnala zmagovalko skupine A Španijo, in tudi v primeru uvrstitve v četrtfinale ovira ne bi smela biti previsoka. Še posebno če si bo Mike Tobey hitro opomogel po zvinu gležnja, ki mu je preprečil nastop na tekmi s Francijo, in če bo Goran Dragić še naprej drvel, kot da bi bil najstnik in ne 36-letnik z načetimi koleni. Sekulić namreč že kar nevarno krči nabor dejavnih mož. V sredo je poslal v ogenj le osem mož in Žigo Samarja za vzorec.

Dončić 83 točk v dveh derbijih

Slovenija je ob zadnjih dveh velikih zmagah obakrat dosegla po 88 točk, proti Nemčiji sta jih Dončić in G. Dragić skupaj prispevala 54, proti Franciji 61; vesoljec Luka v seštevku 83 v dveh derbijih. Po njuni zaslugi je reprezentanca v Kölnu dosegla 92,8 točke na tekmo, torej več kot v skupinskem delu EP 2017 (89,2), ko je igrala proti Franciji, Grčiji, Finski, Poljski in Islandiji, a manj kot na celotnih olimpijskih igrah v Tokiu (100,8), kjer je bila celo najučinkovitejša med vsemi tudi brez Gorana Dragića. Takrat je bil pač precej večji delež Klemna Prepeliča (15,5), Zorana Dragića (12,3), delno tudi drugih nosilcev igre z izjemo čudežnega mladeniča s številko 77, ki je na OI dosegal 23,8 točke.

V slovenskem moštvu je pričakovano najučinkovitejši Dončić s povprečjem 26,6 točke na tekmo. Drugi v moštvu je kapetan Dragić (15,2), med košarkarji, ki so doslej igrali največ, a še niso povsem izkoristili svojega potenciala, pa mu sledijo Tobey (11,8 z nastopom manj), Vlatko Čančar (10,4, a proti Nemčiji in Franciji v seštevku le 8 točk), podobno nestanovitna Jaka Blažič (8,2) in Prepelič (8), Zoran Dragić (5,2), Edo Murić (4,6), Žiga Dimec (3) in Aleksej Nikolić (povp. 2 na štirih tekmah).