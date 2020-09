Tudi rojakom odgovarja v angleščini

Na najvišji stopnički odprtega prvenstva ZDA v tenisu je stara znanka, globalno najbolj prepoznavna japonska športnica Naomi Osaka. V zanimivem sklepnem dvoboju je po slabih dveh urah predstave na kar nenavadno praznem osrednjem newyorškem teniškem stadionu ugnala belorusko tekmico Viktorijo Azarenka – 1:6, 6:3, 6:3. Toda na tenis brez občinstva se je športni svet, tako kot nazadnje na nogometno ligo prvakov, žal moral že navaditi. Osakova je osvojila svoj drugi naslov v New Yorku, nazadnje je bila najboljša leta 2018. In sodeč po ratingu ji je dejansko pripadla vloga favoritinje tega finala, saj je zdaj precej višje na svetovni lestvici kot nekdanja št. 1. iz Minska. Sicer Azarenka že dolgo živi v Kaliforniji in piše zgodbo o tistih uspešnih prebivalcih onstran Atlantika s koreninami iz katere od dežel nekdanje Sovjetske zveze.



V športnih arenah je dolgo ni bilo, podobno kot pri Sereni Williams ali denimo letošnji newyorški četrtfinalistki, Bolgarki Cvetani Pironkovi, ji je teniško pot prekinilo rojstvo otroka, zdaj pa se uspešno vrača proti vrhu. Ni še dolgo tega, ko je bila na 60. mestu, ob začetku odprtega prvenstva ZDA je bila 27. V tem finalu je sprva kazalo na veliko slavje Belorusinje, ene od športnih ljubljenk predsednika Aleksandra Lukašenka, saj je nadvse dobro začela, gladko dobila prvi niz in v drugem za začetek vodila z 2:0. Toda tu je bilo njene zgodbe konec, v svojem tretjem finalu prestižnih turnirjev za serijo grand slam je 22-letna Osakova zmagala – tretjič. Lanski lovoriki iz Melbourna in že omenjeni eni newyorški pred dvema letoma je zdaj dodala novo. Podobno kot Azarenka je prebivalka Kalifornije, pravzaprav že od tretjega leta živi v ZDA. Oče je doma s Haitija, rada ima njegovo domovino kot kajpak tudi tisto svoje matere. Japonščino resda razume, toda ker je precej bolj doma v angleščini, raje v javnosti govori v tem jeziku, tudi denimo na novinarskih konferencah po teniških dvobojih, pa četudi jo ogovori kdo od japonskih rojakov. Prvi zasuk po letu 1994 V tem burnem poletju, ko sveta ni napadel le zlovešči koronavirus, temveč je zlasti v ameriškem prostoru udaril na plan tudi rasizem, je bila med tistimi s športne scene, ki so nenehno opozarjali na enakopravnost med rasami. Tako bi prav na generalki odprtega prvenstva ZDA, pred dvema tednoma prav tako v New Yorku, kamor so prestavili tradicionalno tekmovanje iz Cincinnatija, prav tako morala igrati v finalu z Belorusinjo, pa se je nastopu uradno izognila zaradi poškodbe, na dlani pa je bilo, da se je pridružila bojkotu vidnih akterjev severnoameriškega športa zaradi niza rasističnih incidentov. Toda Osakova je zdaj spet s cenjeno lovoriko. Prigarala si jo je po hudem boju, prvič po letu 1994 in Arantxi Sanchez je newyorški ženski finale dobila igralka, ki je po prvem nizu zaostajala. Hkrati se Japonka lahko pohvali z zares veiikimi finalnimi predstavami na turnirjih serije za grand slam, saj je po zmagah proti Petri Kvitovi (Melbourne 2019) in Sereni Williams (NY 2018) zdaj ugnala sijajno belorusko igralko, za katero Mats Wilander, upokojeni as in zdaj ugledni TV-komentator, pravi, da pri 31 letih igra tenis svojega življenja.