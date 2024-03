Tuchel: Uživam pod pritiskom

Nocoj bomo dobili prva četrtfinalista nogometne lige prvakov, PSG je veliko dela opravil že na Parku princev in bo velik favorit za napredovanje proti Real Sociedadu, veliko bolj nepredvidljiv je par Bayern – Lazio, ki se je v Rimu končal z minimalno zmago Italijanov. Bavarci so pod velikim pritiskom, zanje bi bil izpad na prvi stopnici izločilnih bojev enak katastrofi.

Bayernu resno grozi, da bo prvič po letu 2012 ostal brez ene same lovorike. Zelo zgodaj je izpadel iz obeh pokalnih tekmovanj, v bundesligi je nazadnje remiziral v Freiburgu z 2:2 in zaostaja že 10 točk za Bayerjem iz Leverkusna. Thomas Tuchel ima priložnost, da reši vsaj nekaj ugleda in si poviša vrednost, preden bo neslavno zapustil trenersko klop.

Lazio je sicer tekmec po meri, životari na sredini lestvice serie A, ima precej omajano samozavest, potem ko je imel v petek izključene tri igralce in je doma izgubil proti Milanu z 0:1. Tuchel, ki je leta 2020 kot trener PSG izgubil v finalu prav proti Bayernu, je sredi prejšnje sezone v Münchnu zamenjal Juliana Nagelsmanna in se bo očitno lahko pohvalil le z enim naslovom, pa še tega mu je lani v zadnjem krogu bundeslige podarila Borussia iz Dortmunda. Nagelsmann je izgubil le 10 od 84 tekem pri Bayernu, Tuchel jih je že 11 od 45, čeprav ima skoraj enako zasedbo, okrepljeno s Harryjem Kanom.

Nimajo zamenjave

Čeprav je Bayern dobil le eno tekmo od zadnjih petih, so šefi Tuchlu zagotovili, da bo lahko dokončal sezono. Toda bolj iz praktičnih razlogov, saj nimajo kandidata za začasnega trenerja, vse pomočnike si je namreč pripeljal Tuchel. Ni skrivnost, da predsednik izvršnega odbora Jan-Christian Dreesen želi privabiti Xabija Alonsa iz Leverkusna, a Španca tudi v Liverpoolu vidijo kot idealno zamenjavo za Jürgna Kloppa.

Povratne tekme osmine finala Danes (21): Bayern – Lazio (prva tekma 0:1) Real Sociedad – Paris SG (0:2) Jutri (21): Manchester City – København (3:1) Real Madrid – Leipzig (1:0)

Tuchel verjame, da se mu bo sreča nasmehnila in bo lahko ponosno zapustil Bavarsko. Vprašanje pa je, ali še ima zaupanje igralcev, s katerimi se je večkrat zapletel v verbalne dvoboje. Tudi po petkovem remiju v Freiburgu je levji delež krivde naprtil ekipi. »Ne bi rekel, da nismo imeli želje, bolj nam je manjkala disciplina. Govorica teles pri igralcih ni bila prava. Počeli so stvari, ki jih na treningih nikdar nismo preizkusili,« je dejal Tuchel.

Njegova težava je tudi v pomanjkanju rotacije, Dayot Upamecano je v Rimu prejel rdeči karton, manjkata tudi Kingsley Coman in Serge Gnabry, vprašljiv je nastop Leroya Saneja. »Položaj še zdaleč ni rožnat, toda ne čutim pritiska z vrha. Pritisk si nalagam sam in v njem uživam, ker to pomeni, da sem v velikem klubu. Pritisk je potreben tudi za igralce. Za dva gola moramo biti boljši od italijanske ekipe, ki jo vodi mojster taktike Maurizio Sarri. Zanimivo bo.«