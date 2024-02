Trening vodilnih za veliki derbi

Prvi pomladni vrhunec bo naslednji konec tedna v Stožicah z derbijem prvega in drugega na lestvici. Ta konec tedna pa bodo branilci naslova zeleno-beli tekmo 23. kroga 1. SNL igrali dan prej kot veliki tekmeci. V Kidričevem bo tudi edina današnja tekma, v nedeljo bodo še tri, zadnja pa bo v ponedeljek.

Kidričevo: Aluminij – Olimpija (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 17.30): Kidričani poznajo recept, kako otežiti delo Ljubljančanom. S površno pripravljeno igralno površino se bodo zeleno-beli umetniki lomili na žogi, a to bo le oteževalna okoliščina za Olimpijo. Za trenerja Zorana Zeljkovića je pomembno, da ohranja upanje in tekmovalnost med igralci ter da ti čim boljše volje pričakajo sobotno bitko s Celjani.

Rogaška Slatina: Rogaška – Maribor (nedelja, Mihael Antić, 13): Težko je verjeti, da se bodo gostitelji z odprtim gardom zoperstavili razigranim Mariborčanom, ki so v slabih treh tekmah pokazali veliko. Tudi leteče Šiškarje so zasenčili, a zgolj za previdnost: premagali so jih le za gol in močno oslabljene. Trener Ante Šimundža najbolje ve, v kakšnem stanju je oživljeni Josip Iličić. Stanje igrišča in bojevit značaj tekme bosta narekovala trenerjevo odločitev o tem, ali Joja sploh velja izpostavljati in izzivati nesrečo.

Domžale: Domžale – Celje (David Šmajc, 15): V slabi stožiški podobi je bil minimalen poraz odličen izkupiček Domžalčanov. Resnici na ljubo, bili so oslabljeni. Celjani so v vsem premočni in še krepko okrepljeni po dvojčku rekonvalescenta Aljoše Matka. Niti poškodba pri vseh drugih tekmecih nezamenljivih igralcev ne spreminjajo celjskih navad. Odločilna je, da jih zanima gol več in da doma igrajo na tepihu v primerjavi z zeleno-belimi. Trener Damir Krznar ve, da si ne more privoščiti »taktične kulture«, lahko pa si napadanje od prve do zadnje minute. Če bo začel zabijati še osmoljenec, Nigerijec Sunday Adetunji, potem bo res pokalo z vseh položajev.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (Alen Bubek, 17.30): Trenutek za debi Tončija Žlogarja ni najbolj idealen, a tega v tej sezoni pri Sobočanih ni bilo in ga ne bo. Vsaka tekma je posebna, proti Radomljanom bo še dodatno zapletena, ker so gostje nenačrtovano izgubili derbi za obstanek.

Ljubljana: Bravo – Koper (ponedeljek, Alen Borošak, 15): V Ljudskem vrtu so jo Šiškarji še dobro odnesli, z zvrhano mero sreče bi lahko osvojili tudi točko, a ta bi bila res nepravična. A v tej oceni manjka bistvo nemoči: bili so brez treh prvokategornikov, najboljšega strelca Mateja Poplatnika, zanesljivega Lana Štravsa in hitro poškodovanega Matije Kavčiča. Z njimi so druga pesem. Koprski trener Aleksandar Radosavljević bo imel tudi interni, gorenjski dvoboj z mlajšim kolegom Alešem Arnolom.