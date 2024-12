Timi Zajc vrnil upanje po bledem petku

Tabor slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih resda še ni prav posebej nasmejan, toda včerajšnji zelo konkurenčen nastop Timija Zajca (132 m, 130,5) je v Visli na Poljskem vsaj malce razvedril vodstvo izbrane vrste, doma pa armado privržencev, ki je bila po povprečnem uvodu v sezono že neučakana. Zlasti petkov izplen z 19. mestom Anžeta Laniška in Zajčevim 20. nikakor ni navdušil tistih, ki vneto stiskajo pesti za naše zimske junake v tej športni panogi.

Vajeni smo že, da na skakalnicah tudi ob vstopu v sezono opozori nase tudi kdo, ki v prejšnjih letih ni sodil v tisti najožji krog favoritov. Tako pa je tokrat šampion uvodnih tekem sezone postal 34-letni Nemec Pius Paschke. Resda je bil v prejšnji zimi trikrat na stopničkah, za zmago v Engelbergu (Švi) celo na najvišji, vseeno pa bi med kandidati za vrh omenili marsikoga pred njim. Kakorkoli, že od premiere, ki je bila v Lllehammerju pred dvema tednoma, blesti, da je kaj, ta včerajšnja zmaga s skokoma dolžine 136 ter 133,5 je bila zanj že tretja v sezoni, ob tem je bil še po enkrat drugi in tretji. In obenem se veseli naslednje tekme, ki bo v Titisee-Neustadtu, torej v njegovi domovini.

Veseli me, da je Timi znal preklopiti do tega, da je bil konkurenčen za mesta blizu vrha.

Toda hkrati je zdaj neučakan pred to postajo tudi naš adut Zajc. Ne nazadnje si je po nedeljskem razpletu glede dvakratnega svetovnega prvaka iz Planice 2023 oddahnil tudi glavni trener Robert Hrgota. Ni skoparil s pohvalami na račun skakalca: »Timijevo 5. mesto je odlično. Predvsem me veseli, da je znal preklopiti iz petkovih težav, ko se je komaj uvrstil na tekmo do tega, da je bil konkurenčen, ne še za stopničke, a za mesta blizu vrha. Na temu lahko zdaj gradi in že naslednji vikend lahko pokaže še kaj več.

Nov uspeh koroškega Slovenca

Naš reprezentant je bil v prvi oceni jedrnat: »Zelo sem vesel, da mi je po petku uspel tak preskok, da sem znal dvigniti tehniko. Tokrat sem pokazal dva lepa skoka in to je bilo dovolj za peto mesto.« Opazno pa je bilo pri njem zadovoljstvo, potem ko se je ustavil v izteku naprave v Visli. V finalu je med Slovenci nastopil še Anže Lanišek (24. mesto, 123,5, 126,5), Domen Prevc je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran, za Žaka Mogla na 53. mestu in Lovra Kosa na 56. je bila finalna serija preveč oddaljena.

Moštveno so bili navdušeni v avstrijskem taboru, saj so se s tremi skakalci razvrstili tik pod Paschkejem: 2. Jan Hörl (135, 134), 3. Stefan Kraft (134, 129), 4. Daniel Tschofenig (132, 131). Slednji je sicer koroški Slovenec, posebej so ga omenili tudi pred dnevi v Ljubljani ob podpisu koordinacije o športu v zamejstvu, hkrati je tudi med 10 nominiranci za športnika leta na Koroškem, ki ga bodo razglasili na slovesni prireditvi, 21. decembra v Beljaku.