Tim Gajser svetovni prvak!

Motokrosistsi je na prvi vožnji predzadnje dirke v sezoni v Pietramurati zagotovil naslov svetovnega prvaka razreda MXGP za leto 2020. To je njegov tretji naslov v tem razredu po sezonah 2016 in 2019.Gajser je predzadnjo dirko sezone začel s 73 točkami prednosti pred zasledovalci, nato pa je kljub slabemu startu na koncu prišel do drugega mesta. Delo mu je olajšal tudi najbližji zasledovalec, ki je v 10. krogu padel, tako da je Gajser prišel mimo njega in si do konca zagotovil dovolj veliko prednost, da ga zdaj tekmeci v seštevku ne morejo več ujeti.Za Gajserja je današnji naslov prvaka skupno že četrti v karieri, saj ima poleg treh v najmočnejšem razredu še enega v razredu MX2 iz leta 2015.