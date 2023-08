Težja kot bo dirka, boljši bo Pogačar

Slovenska članska reprezentanca je opravila ogled trase za nedeljsko dirko na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ki je potrdil predvidevanja. »Krog je podoben kriteriju, ovinek za ovinkom, zato bo vso dirko potrebno biti povsem v ospredju. Dirka bo težka, težja ko bo, bolje bo za nas in za Tadeja,« videno ocenjuje Luka Mezgec, vodja reprezentance na cesti in za Tadejem Pogačarjem druga violina selektorja Uroša Murna.

Slovenijo je v teh dneh zajela huda ura, na Škotskem pa je vreme precej bolj naklonjeno kolesarjem. Reprezentanca v okrnjeni zasedbi, Tadej Pogačar se ji je pridružil šele včeraj zvečer, si je ogledala traso nedeljske dirke, ki bo zelo specifična. Ne zaradi 3500 višinskih metrov ali dobrih 270 kilometrov, zahtevnih bo predvsem zadnjih 10 krogov po Glasgowu, kjer bodo kolesarje čakali nešteti sprinti iz ovinkov in hud boj za položaje v ospredju. »Morali bomo biti v ospredju, na prvih 20 položajih, bo pa to zelo težko. Takoj ko zdrsneš globlje v glavnino, se začnejo delati luknje in nastane elastika. Cesta tudi v dežju zelo dobro drži, to smo videli leta 2018, a nekateri kolesarji vseeno niso tako spretni na mokrem asfaltu, zato začnejo delati luknje. Treba bo hraniti naboje, kdor bo v zadnjih dveh krogih dovolj spočit, se bo boril za zmago,« napoveduje Mezgec.

Srečo bodo Slovenci brez dvoma potrebovali, ker ne sodijo med najmočnejše reprezentance, čeprav bo na startu osmerica. Tega se zaveda tudi selektor Uroš Murn, ki je zato izbral kolesarje iz kontinentalnih ekip, ki so dobri na hitrih kriterijih, glede taktike pa odgovarja: »Težja kot bo dirka, več možnosti bo imel Tadej v samem zaključku. Zato moramo tudi mi poskrbeti, da se bo veliko dogajalo še pred zadnjima dvema krogoma, kako točno to storiti, pa se bomo dogovorili danes na sestanku o taktiki. Naj bo dirka čim hujša.«

Tadeju tako ali tako ustreza vse

Glede taktike je pred vsakim svetovnim prvenstvom veliko napisanega, vendarle gre za dirko, ki je v kolesarskem svetu morda najbolj nepredvidljiva. Letos bodo vse oči uprte v Remca Evenepoela, vsi pričakujejo njegov napad. »Remco ne bo čakal na sprint, on bo zagotovo poizkusil z napadi od daleč, če se pred zaključkom ne bo odpeljal, se bo moral podrediti ekipi. Tudi zato zna biti dirka zelo težka, to pa Tadeju vrhunsko ustreza,« meni Mezgec in dodaja: »Tadej lahko zmaga vsepovsod, dirka ne bo lahka, je eksploziven in dobro se vozi skozi ovinke. Je vrhunsko pripravljen, njemu tako ali tako vse ustreza.«

Pred nedeljskim spektaklom je veliko neznank, v slovenskem taboru pa še več optimizma. Kot pravi vedno neposredni Mezgec: »Kolajna bi bila češnja na torti generacije, priložnost je zelo dobra.«