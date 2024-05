Tadej Pogačar na veselico z dvojno Grappo in kronanje v Rim

Lani so se ta čas slovenski kolesarski navdušenci odpravljali proti Višarjam, kjer so Primoža Rogliča ponesli do nepozabne zmage za pičlih 14 sekund pred Geraintom Thomasom, ki je Sloveniji prinesla prvo rožnato majico Gira na cilju v Rimu. Pred Kolosejem bodo jutri, če se ne zgodi kaj nepredvidenega, kronali že drugega slovenskega šampiona zapored, tokrat Tadeja Pogačarja, ki proti italijanski prestolnici jezdi s skoraj osmimi minutami prednosti. A temu bo danes pritisnil piko na i, tako obljublja rojakom, ki tokrat na kolesarsko veselico romajo v Bassano del Grappa.

Kdor je Giro želel videti na letos najbližji točki Sloveniji, se je na pot podal že včeraj in ga spremljal v 19. etapi po Furlaniji – Julijski krajini. Na večinoma deževni poti od ravnic pri Palmanovi do vršacev v Karnijskih Alpah ni manjkalo naših trobojnic kot tudi ne registrskih oznak od Nove Gorice in Kopra do Maribora ter vsega vmes. Slovenski navijači so tokrat spremljali bojevitega, a za etapno zmago ne dovolj močnega Jana Tratnika, ki je končal na 7. mestu, in zadržanega Pogačarja, ki je z Domnom Novakom in drugimi pomočniki iz ekipe UAE razmišljal le o tem, kako varno še bližje cilju v Rimu pripeljati rožnato majico.

Da previdnost nikoli ni odveč, se je izkazalo v zaključku, ko se je ob trenutku nepazljivosti – ozrl se je nazaj in s sprednjim kolesom podrsal po zadnjem kolesu Antonia Tiberija – na tleh znašel Slovencem dobro znani Thomas. Ta se je hitro pobral in nadaljeval, Pogačar pa je v skupini kandidatov za najvišja mesta zaukazal zmanjšati tempo, da se je vedno športni Valižan kar se da hitro vrnil tja, kamor sodi.

Zastave slovenske, zmaga italijanska, v 19. etapi Gira je bil najboljši Andrea Vendrame. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

»Vsi se spoštujemo med seboj, v tej skupini si nihče ne želi prehiteti Thomasa na takšen način. Upam, da je z njim vse v redu po padcu, ves dan je bilo vse pod nadzorom, nato pa se zgodi neumnost na koncu. Kot kaže, se je vse dobro končalo in lahko vsi skupaj na naslednji etapi pripravimo pravi šov,« Pogačarja, kot kaže, že srbijo pete pred zadnjo gorsko preizkušnjo 107. dirke po Italiji v Beneških Predalpah, po kateri bo že lahko rekel, da je zmagovalec. Sledila bo le še parada zmagovalcev v večnem mestu.

Slovenski navijači so se začeli zbirati že na startu 19. etape v Furlaniji - Julijski krajini. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Znani obrazi ob cesti

Sicer pa je že včeraj užival v podpori rojakov. »Videl sem številne znane obraze ob cesti, bilo je v užitek kolesariti kljub slabemu vremenu, upam, da prihaja lep dan in velik spektakel na Monte Grappi. Pričakujem pa tudi, da bodo moji navijači vzpodbujali tudi vse druge kolesarje,« se pravega športnega praznika nadeja 25-letnik s Klanca pri Komendi, ki je doslej na Giru slavil že pet etapnih zmag.

18,1 KILOMETRA je dolg vzpon na Monte Grappo, na katerega se bodo kolesarji vzpeli dvakrat.

Šesto si želi predvsem zaradi navzočih rojakov in nevsakdanjega prizorišča. Vzpon na Monte Grappo se bo spremenil v pravi kolesarski stadion, na katerem bodo navijači lahko dvakrat spremljali svoje ljubljence, ti pa bodo ne glede na to, kako dobro jim bo šlo, trpeli. Dvakrat bodo namreč morali opraviti z 18,1 km dolgim klancem s povprečnim naklonom 8,1 odstotka in 1475 metri višinske razlike. To je skoraj natanko toliko, kot če bi šli štirikrat na Vršič.

»Če bo priložnost, bomo šli na zmago. Tokrat smo kolesarili zelo zadržano, hranili smo moči, pred nami je zadnji dan za hribolazce in dan z največ slovenskimi zastavami. Za vse tri Slovence, ki smo še na dirki, bo to zelo lep dan,« je Pogačar napovedal naskok na svojo 20. etapno zmago na tritedenskih dirkah (11 Tour, 5 Giro, 3 Vuelta), s katero bi za seboj pustil Rogliča, s katerim sta zdaj izenačena pri 19.

A bolj kot dnevni spektakel v zahvalo navijačem je vendarle pomembno, da varno prikolesari v cilj in z dvojno Grappo nazdravi drugi zaporedni slovenski zmagi na Giru.