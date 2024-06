Tadej Pogačar do rumene majice!

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je novi vodilni na dirki po Franciji. Čeprav je etapa pripadla ubežnikom, dobil jo je Francoz Kevin Vauquelin, je 25-letnik s Klanca pri Komendi po napadu na zadnjem klancu v cilju prevzel rumeno majico. Nekaj sekund je izgubil drugi slovenski as Primož Roglič.

Čeprav je bila etapa večinoma mirna, na poti do zmage so bili namreč ubežniki, je ob zadnjem prečkanju slovitega klanca San Luca (1,9 km/10,6 %) nad Bologno, prišlo do nekaj razlik med najboljšimi v ozadju.

Etapa je pripadla Vauquelinu (Arkea-B&B Hotels), ki je bil med ubežniki prav tako najboljši ob drugem vzponu na San Luco in se odpeljal peti zmagi naproti, največji doslej v karieri in prvi za ekipo na Touru.

Toda bolj zanimivo je bilo v boju za skupno vodstvo. Veliko napadov ni bilo, a ko je na pedala stopil Pogačar, je bilo hitro jasno, da mu je sposoben slediti le dvakratni zaporedni zmagovalec Toura Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Ob koncu etape sta se obema po spustu od favoritov priključila še Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Ta skupina je na koncu zaostala 2:21 minute.

Po 14. mestu v etapi je Pogačar prevzel rumeno majico vodilnega. Z istim časom mu sledijo Evenepoel, Vingegaard in Carapaz.

Skupina z Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zaostala 2:42 minute, posledično 34-letni Kisovčan v seštevku za svojim rojakom zaostaja 21 sekund in je 19.