Središče Ljubljane bodo preplavili tekači

Že tradicionalno je predzadnji konec tedna v oktobru čas, ko središče Ljubljane zasedejo tekači vseh starosti. V nedeljo bo že 28. Ljubljanski maraton, ki je na sporedu že vse od leta 1996, samo v covidnem letu 2020 ga ni bilo. Letos bo udeležba zelo velika, prijavljenih je 24.675 tekačev. V soboto bodo tekli otroci in mladi, v nedeljo pa bodo na programu teki na 10, 21 in 42 km. Organizatorje veseli dejstvo, da je na najdaljši razdalji izjemno veliko prijav (2882), nastopili pa bodo tekači iz 86 držav.

»Na letošnji maraton je prijavljenih skoraj 25.000 tekačev v dveh dneh. To so mladi tekači, ki nastopajo v soboto, teh je 1733 lumpijev in 7625 šolarjev, na nedeljskih tekih pa jih je prijavljenih 15.267. To je skoraj 2000 več kot lani, tretjina je tujcev, 5092, na kar smo izredno ponosni, saj prihajajo kar iz 86 držav, žensk pa je skoraj 41 odstotkov,« je povedala Barbara Železnik, direktorica Timing Ljubljana in vodja Ljubljanskega maratona.

2882 tekačev bo preteklo maratonsko progo 42.195 metrov.

Večjih sprememb ni, pomembna novost pa je ura starta na desetkilometrski tekmi, ki bo po novem ob 8. uri zjutraj, pa tudi trasa je skoraj v celoti prenovljena. Za to potezo so se odločili po lanski anketi med sodelujočimi, ker je bila med obema trgoma, Kongresnim trgom in Trgom republike, prevelika gneča.

Sedem navijaških con

Med izboljšavami je direktorica navedla tudi dva nova pitnika iz hidranta, zato vode ne bo primanjkovalo. Z novim pokroviteljem NLB se vrača tudi tekaška majica, imajo svojo demonstracijsko ekipo, tudi letos bodo na trasi navijaške cone. Teh bo sedem: Šiška, Dravlje, Vič, Rudnik, Botanični vrt, Moste in Bežigrad. Povezali so se s četrtnimi skupnostmi, ki nagovarjajo prebivalce, naj pridejo in navijajo.

Za vse tri nedeljske teke je skupaj prijavljenih 15.267, na desetkilometrski tek 6148, na polmaraton 6238 in na maraton 2882, kar je skoraj 50 odstotkov več kot lani. Najprestižnejši nedeljski tek, maraton, se tudi letos lahko pohvali z zlatim znakom mednarodne atletske zveze, kar pomeni, da ustreza strogim mednarodnim organizacijskim merilom, ki zagotavljajo rezultate v tempu, ki ga narekujejo izbrani vrhunski domači in tuji tekači.

Kobe napada Kejžarjev rekord

Med Slovenci Primož Kobe na najdaljši razdalji obljublja lov na slovenski rekord ljubljanskega maratona iz leta 1998, ki ga je dosegel Roman Kejžar (2:18:22). Nastopila bosta tudi oba lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich in Etiopijka Zinach Senbeta.

Najmlajši prijavljeni tekač je star 16 let, 90 jih je dopolnila Kazimira Lužnik, ki želi izboljšati svetovni rekord na 21 kilometrov za tekačice nad 90 let.