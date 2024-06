Šporar bi takoj podpisal po en gol Dancem in Srbom

V bavarski metropoli so odprli 17. evropsko prvenstvo v nogometu, turnir, ki vsaka štiri leta ustavi čas na stari celini. Tudi Slovenci odštevajo zadnje trenutke do svoje premiere na euru 2024. Njihov prvi tekmec bo Danska, po mnenju nekaterih eden tihih favoritov za lovoriko. Četo selektorja Matjaža Keka prevevata optimizem in samozavest, zanimivo bo spremljati, kaj bo prinesel nedeljski (18.00) večer v Stuttgartu.

Med glavnimi slovenskimi aduti bo Andraž Šporar, 30-letni Ljubljančan, ki je v minuli sezoni igral v majici Panathinaikosa. Šporar opazno kipi od samozavesti in se zaveda pomembnosti prve tekme na šampionatu. Na treningih deluje dobro, med pogovorom s sedmo silo je sproščen in hudomušen, kar je odlično znamenje.

Andraž Šporar pred tekmo z Dansko ne skriva izjemne samozavesti. FOTO: Leon Vidic

»Nenehno se družimo, večino časa v hotelu preživimo skupaj in nimamo nobenih težav. Uživam z vsemi soigralci, marsikaj počnemo, se pa vsak dan pogovarjamo tako o nedeljski tekmi kot o naslednjih s Srbijo in Anglijo. Vse bomo naredili, da skupaj ostanemo čim dlje v Nemčiji, saj imamo zgodovinsko priložnost za preboj iz skupine,« je prepričan napadalec, ki je v zadnji sezoni v Atenah zbral 43 tekem ter 13 golov in 3 podaje za gol.

Pikada ne igra

Vse težje zaspi in občuti vse večji adrenalin zaradi tekme z Dansko, čuti vzhičenost in pozitivno tremo. Da ne gre le za napetost na treningih in zgolj taktično-tehnične priprave na najmanj tri tekme eura 2024, zagotovijo igralci kar sami. »Tekmujemo v marsičem. V balinanju smo najboljši Josip Iličić, Adam Gnezda Čerin in jaz, po dnevu ali dveh priprave bi bil jaz najboljši tudi v igrici Fifa, Benjamin Šeško pa je najboljši v namiznem tenisu,« je pojasnil Šporar in na vprašanje o pikadu odvrnil: »Tega ne igram, to je 'kafanski' šport.«

Tudi vratar Jan Oblak občasno igra »pepčka« skupaj s soigralci. FOTO: Leon Vidic

416 MILIJONOV EVROV velja na trgu reprezentanca Danske, 116 milijonov izbrana vrsta Slovenije.

Bomo videli, kako bo šlo Slovencem v dvoboju z Dansko, s katero so lani igrali dvakrat. V Stožicah (1:1) jim je zabil gol prav Ljubljančan. »Bil bi zelo vesel, če bi to ponovil in da bi bilo 1:0 za nas. Lanska tekma na Danskem pa ni realna, ker smo razmišljali o dvoboju s Kazahstanom. Če bi moral izbirati dva dosežena gola? Enega proti Danski, enega proti Srbiji, dvakrat 1:0 in gremo naprej,« je končal priljubljeni Špoki.

Matjaž Kek s sodelavci budno nadzira vsag gib slovenskih reprezentantov. FOTO: Leon Vidic