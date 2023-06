Španija premagala Hrvaško in osvojila Ligo narodov

Španska nogometna reprezentanca je zmagovalka tretje izvedbe lige narodov. V finalu v Rotterdamu so Španci po enajstmetrovkah premagali Hrvate s 5:4, potem ko sta se redni del in podaljšek končala brez golov. Pred tem je tretje mesto v Enschedeju osvojila Italija, ki je s 3:2 (2:0) ugnala Nizozemsko.

Španci so v svojem drugem finalu lige narodov prišli do prve lovorike. Hrvaški odpor so strli šele po enajstmetrovkah. Sicer pa so na tekmi imeli več obetavnih akcij od Hrvatov, ki tako še čakajo na prvo mednarodno lovoriko, potem ko so že igrali v finalu in polfinalnih svetovnih prvenstev.

FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Hrvati, ki jih je na stadionu podpiralo več kot 25.000 rojakov, so v sredo v polfinalu po podaljških s 4:2 ugnali domačo reprezentanco Nizozemske, a za to potrebovali podaljške. Španci so dan kasneje v 88. minuti zabili odločilni gol za zmago z 2:1 proti Italiji.

Prvo izdajo tega tekmovanja je pred štirimi leti na Portugalskem dobila domača reprezentanca, pred dvema pa je bila najboljša Francija, ki je takrat ugnala Španijo, sicer trikratno evropsko in enkratno svetovno prvakinjo.

Na koncu je od sedmih španskih strelcev je zgrešil le Aymeric laporte, ki je imel prvo zaključno žogo, a je zadel prečko. Toda to ni bilo usodno. Unai Simon je namreč pred tem obranil strel Lovru Majerju, v šesti seriji pa še Brunu Petkoviću. Odločilno enajstmetrovko pa je nato zadel Dani Carvajal.