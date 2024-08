Slovenski trojček za evropsko srečo

Najmočnejši trojček slovenskih klubov v Evropi v današnjem domačem večeru lovi čim boljše izhodišče. Za preboj v zadnje kvalifikacijsko sito za evropsko ligo (EL) slovenski prvak Celje gosti (20.15) na papirju najslabšega tekmeca, irskega prvaka Shamrock. Slovenski podprvak Maribor ima v Ljudskem vrtu (20.15) v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo (KL) visoko oviro v Vojvodini (Srb), tretja iz minule sezone 1. SNL Olimpija pa gosti (19.00) v zadnjih letih evropsko zelo uspešen moldavski klub Šerif. Povratne tekme bodo 15. t. m.

Če se ne upošteva privlačnosti igre, je Olimpija šampion poletja. Natančnemu trenerju Victorju Sanchezu se je posrečilo zložiti mozaik, ki je iz tekme v tekmo boljši, uigran, čvrst in discipliniran. Toda še vedno bodo tekmeci s težo razkrili, kako močna je. Eden od takšnih je moldavski Šerif, ki ima, med drugim, tudi skalp evropskega prvaka Reala Madrida. »Ni bilo veliko časa za analizo. Menjali so trenerja, a pomembno je, kakšna bo naša podoba,« je 48-letni Madridčan poudaril pred prvimi 90 minutami, v katerih upa na strelski preblisk.

3,93 milijonov evrov je vrednost igralcev Shamrocka 9,23 milijonov evrov je vrednost gralcev Šerifa 18,68 milijonov evrov je vrednost gralcev Vojvodine

»Še več izkoriščenih priložnosti,« je brez pomisleka dogovoril na vprašanje, v katerem delu igre bi si želel še večji napredek. Olimpija je doma favorit. Trener ima manj skrbi, ali pa tudi ne, z izbiro najboljših. Tudi junak tekem proti neugodnem Žitomiru Raul Florucz bo stisnil zobe. Nazadnje, Avstrijec si v Evropi dviguje vrednost. To si želi tudi varčni prvi mož kluba Adam Delius.

Nad Irce brez Rierovih vojakov

Kombinatorika Celjanov je jasna, če bodo izločili Irce, bodo jeseni v Evropi. V EL ali KL? Bolj ali manj je tudi jasno, da je Shamrock lažje premagljiv nasprotnik, kot bi morda bil tekmec v 4. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo.

»Za ligo prvakov še nismo bili pripravljeni, čutim, da smo za evropsko ligo,« je vnovič ogrel srca jeznih celjskih navijačev Albert Riera. Španec je zašel v težave na več frontah. Prvo, v zvezi s selekcijo, je odprl in še bolj zaostril pred evropsko »uro resnice«. Napovedal je čistko, kdo pa naj bi bil višek, pa še ni razkril. V javnosti se že pojavljajo imena. Toda trener opozarja. »Ne iz medijev, igralec bo najprej od mene izvedel, ali nanj računam,« je Riera pojasnil, kako bo izpeljal res krut in globok kadrovski rez.

Izkušena Mario Kvesić in Luka Bobičanec morata prevzeti vajeti celjske igre. FOTO: Mediaspeed Sportida

Lepo je pojasnil, kako neuravnoteženo se je sestavljala zasedba. Med več kot 30 nogometaši ni ustreznega igralca za položaj desnega bočnega branilca po poškodbi Žana Karničnika. »Imamo pa sedem krilnih napadalcev,« je bil kritičen.

A pred »odstrelom« neuporabnih bo najprej treba opraviti prvih 90 minut dvoboja s srčnim Irci. »Ne bo lahko, še posebej, če nam bodo vsilili tekaški ritem igre. Pritisniti jih moramo. Napade gradijo z igro podaj in te jim je treba preprečiti ter jih prisiliti v napake,« je že tako razkril preveč, kot je povedal, Riera. Ob Karničniku bodo manjkali še motorja v zvezni vrsti Tamar Svetlin in Mark Zabukovnik in proti Slovanu izključen Damjan Vuklišević.

Prihaja Acun Ilicali

Razburljiv nogometni večer v Ljduskem vrtu bo imel pomembnejšo popoldansko predigro. Svoj prihod je napovedal Acun Ilcali, ki naj bi naposled začel »dotakati« gorivo v prazen mariborski tank. Predstavil bo svoj vijoličen projekt, potem pa pozorno spremljal, kako daleč je Ante Šimundža pri ustvarjanju Maribora za ligo prvakov, kot si je zaželel bogati Turek. Za ambiciozne Novosadčane, ki so napovedali tudi pohod na srbski prestol v naslednjih dveh, treh letih, bo treba biti najboljši. S proračunom, daleč najvišjim od vseh klubov v današnjih slovenskih tekmah, gostom pripada vloga favoritov.

Turški poslovnež Acun Ilicali (levo) naj bi v družbi predsednika NK Maribor Draga Cotarja danes predstavil svoj vijoličen projekt. FOTO: NK Maribor

»Vemo, da moramo biti čvrsti, tekmovalni in kakovostni. Pomembno je, da so vsi igralci o. k.,« je zdravstveno stanje odkril Šimundža. Taktično-tehnične podrobnosti bo igrišče.